Daniele De Rossi lascia la Roma | contro il Parma la sua ultima partita in giallorosso

Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione : “Con il Parma l’ultima partita in giallorosso” : Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione. La decisione del centrocampista è stata comunicata martedì 14 maggio dal sito ufficiale dell’AS Roma. “L’AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione”. Il capitano giallorosso “è entrato a far parte del settore giovanile del club nel 2000, arrivando a debuttare in prima squadra nel 2001 ...

Daniele De Rossi - messaggi d'amore a Sarah Felberbaum : In attesa di tornare in campo e di capire il proprio futuro, vista la scadenza del contratto da giocatore con la Roma e l'ipotesi di abbandonare gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore, Daniele De Rossi si è guadagnato il titolo di 'romanticone' del giorno grazie ad un semplice messaggio Whatsapp.Sarah Felberbaum, sua seconda moglie dal 2015, ha infatti pubblicato un tenerissimo screenshot del proprio smartphone, in ...

Daniele De Rossi - il messaggio su Whatsapp per la sua Sarah Felberbaum : ROMA - Daniele De Rossi è innamorato della sua Roma , ma non solo: il suo cuore batte anche per Sarah Felberbaum. La coppia è sposata dal 2015 e insieme hanno avuto due bambini: Olivia e Noah. Il loro ...

Daniele De Rossi - nasce puledro in onore del capitano Roma : è il nipote di Varenne. FOTO : Ha il dna del nonno Varenne , il trottatore più veloce di tutti i tempi e il nome di… Daniele De Ross i. O meglio le iniziali, perché DDR, puledro baio nato sabato scorso a Pisa nell'allevamento di ...