Daniel Craig cade e si fa male sul set del nuovo James Bond | interrotte le riprese del

(Di martedì 14 maggio 2019) Attimi di apprensione per. L’attore inglese si è infortunato dopo una caduta durante ledi “25“, l’ultimo film della saga didedicata al leggendario agente segreto britannico “007”. A dare la notizia è il tabloid britannico The Sun:stava girando una scena d’azione sul set in Giamaica quando durante una corsa è scivolato e caduto, riportando un problema alla caviglia. Un incidente che ha costretto la produzione ad interrompere lefino a quandonon si sarà ripreso. L’attore, che interpreta il ruolo dell’agente 007, è stato portato negli Stati Uniti per sottoporsi a esami più approfonditi e non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. “25” è atteso nelle sale di tutto il mondo nell’aprile 2020. L'articoloe si fasul set del...

