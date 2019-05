Convocati Mondiali U20 – Nella lista degli azzurrini nessuno del Napoli

Nazionale U20 - i Convocati dell’Italia per i Mondiali : presenti Pinamonti e Scamacca : Cresce l’attesa per il Mondiale Under 20 che si disputerà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, l’Italia si candida ad essere protagonista con l’intenzione di arrivare il più lontano possibile. La squadra è in ritiro in vista della partenza per la Polonia, sedici dei ventuno convocati sono da ieri al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, la partenza è stata fissata per il pomeriggio di domenica 19 maggio. Gli ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Vito Dell’Aquila guida una squadra di giovani talenti : Saranno 13 gli azzurri in gara ai Mondiali 2019 di Taekwondo, che si svolgeranno a Manchester da mercoledì 15 a domenica 19 maggio. Nell’ultima rassegna iridata a Muju, la Nazionale Italiana aveva conquistato una sola medaglia di bronzo con Vito Dell’Aquila e l’obiettivo quest’anno sarà quello di migliorare quel bottino. Nelle ultime gare gli italiani hanno fatto delle buone prestazioni e c’è quindi la possibilità di vederli protagonisti a ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia - spiccano Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo : I Mondiali 2019 di Taekwondo si disputeranno a Manchester (Gran Bretagna) dal 15 al 19 maggio, la rassegna iridata metterà in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente alla manifestazione con 13 azzurri che cercheranno di mettersi in luce nell’appuntamento più importante della stagione, ci affideremo in particolar modo a Vito Dell’Aquila (54 kg) e a Daniela Rotolo (67 ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia. Definito il roster ufficiale : Sabato 11 maggio la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio esordirà nell’edizione numero 83 dei Mondiali IIHF di Top Division: inserita nel Girone B, l’Italia, in quel di Bratislava (Slovacchia), dove è giunta ieri, affronterà nell’ordine Svizzera, Svezia, Lettonia, Russia, Repubblica Ceca, Norvegia ed Austria. Ufficializzato il roster azzurro, che presenta quattro esordienti assoluti nella rassegna iridata, ovvero Ivan ...

Canoa slalom - i Convocati dell’Italia per il test di La Seu d’Urgell : sette azzurri sul canale dei Mondiali : Si allena sul canale che ospiterà i Mondiali dal 25 al 29 settembre l’Italia della Canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, fino a domenica 12 saranno impegnati ben sette azzurri, che stanno preparando gli imminenti Europei di Pau, in Francia, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Per quanto riguarda il K1 maschile saranno impegnati Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, mentre nel C1 maschile sono stati chiamati ben quattro atleti, ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Attesa per la nuova 4×400 olimpica : L’Italia vuole essere protagonista ai Mondiali di staffette 2019 che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio, le World Relays andranno in scena nella metropoli nipponica non così lontana da Tokyo dove tra poco più di un anno si svolgeranno le Olimpiadi 2020. La nostra Nazionale si presenterà al via delle staffette olimpiche: 4×100 e 4×400 per entrambi i sessi oltre alla grande novità della ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Gli uomini selezionati da Clayton Beddoes : Sabato 11 maggio ci sarà l’esordio della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio ai Mondiali in Slovacchia. Gli azzurri hanno come obiettivo concreto la permanenza in Top Division, non facile da raggiungere vista la concorrenza agguerrita nel girone nostrano. L’ultima amichevole disputata non è andata nel migliore dei versi con i ragazzi di Clayton Beddoes battuti nettamente dalla Francia con il punteggio di 6-2. La prima partita ...

Rugby - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia maschile per San Juan. Serve il podio per andare ad Amsterdam : Sono stati diramati dalla Federazione Italiana Pallacanestro i convocati per il torneo di qualificazione ai Mondiali di Basket 3×3, che si terrà a San Juan (Porto Rico) il 4 e il 5 maggio. I primi tre classificati andranno a giocare il torneo iridato ad Amsterdam, in Olanda, dal 18 al 23 giugno. Questi i nominativi degli uomini che il CT Andrea Capobianco manderà in campo Alessandro Corno Matteo Grampa Aristide Landi Daniele ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i Convocati dell’Italia. Spiccano Tortu e Desalu - Howe nella 4×400! : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Le World Relays mettono in palio dei pass per i Mondiali di Doha a cui si qualificheranno le migliori dieci 4×100 e 4×400 ma anche dodici 4×400 miste, nuova specialità olimpica. Ben 30 azzurri saranno protagonisti nel ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i Convocati dell’Italia per l’ultimo raduno di preparazione - ci sono Tortu e Desalu : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’ultimo raduno in vista delle World Relays che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Gli azzurri saranno impegnati sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina a Roma dal 22 al 27 aprile, ben 28 atleti sono stati chiamati in causa e poi si procederà con la scrematura per definire chi ...

Nuoto sincronizzato - Italia in collegiale : i Mondiali si avvicinano. Quattro azzurri Convocati per le World Series a Tokyo : Periodo di raduni per la Nazionale Italiana di Nuoto sincronizzato, i Mondiali si avvicinano a grandi passi e gli azzurri vogliono farsi trovare preparati per la rassegna iridata. Le ragazze si ritroveranno al Centro Federale di Pietralata a Roma dal 26 aprile al 7 maggio e poi si trasferiranno a Savona fino all’11 maggio, le convocate sono: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), ...

Pallanuoto - i Convocati dell’Italia per il collegiale di Novara. Il Settebello punta ai Mondiali : Fallita la qualificazione alla Super Final di World League, l’Italia punti ai Mondiali: la Nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà in collegiale a Novara dal 29 aprile al 5 maggio e per l’occasione affronterà anche due incontri amichevoli contro la Sport Management il 2 e contro il Brescia il 4. Il CT Sandro Campagna fa ruotare i suoi uomini: rientra Fondelli che sostituisce Bertoli, infortunatosi in Champions, mentre sono ...

Tennistavolo : le Nazionali assolute in raduno per preparare i Mondiali - i Convocati : Doppio raduno per quanto riguarda le Nazionali assolute di Tennistavolo che a fine mese (dal 21 al 28 aprile) saranno impegnate in Ungheria nei Campionati Mondiali individuali di Budapest. Gli uomini si alleneranno fino a sabato al Centro Federale di Formia con il direttore tecnico Patrizio Deniso e il tecnico Antonio Gigliotti: presenti Mihai Bobocica e Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Milano Sport Tennistavolo) e Niagol ...