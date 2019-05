Conflitto di interessi e caso CairoLa Lega | No leggi ad personam

Il M5s insiste sul Conflitto d'interessi. Ma teme una controffensiva su Rousseau : Il Movimento 5 stelle non ha intenzione di perdere tempo: come annunciato, oggi in commissione Affari costituzionali della Camera saranno messe in calendario le proposte di legge - due targate M5s, una del Pd, a cui si aggiunge anche una terza proposta ma relativa all'attività di lobbying - sul conflitto di interessi, con l'obiettivo di andare avanti spediti per provare - spiegano fonti di maggioranza - a votare un testo in prima lettura ...

Conflitto d'interessi : ribelli M5s e opposizioni pronti a emendamento anti-Casaleggio : Davide Casaleggio finisce al centro delle polemiche parlamentari alla vigilia dell’approdo della legge sul Conflitto di interessi in commissione a Montecitorio. A meno di due settimane dal voto delle Europee, il Movimento 5 Stelle rispolvera un suo cavallo di battaglia, ma il provvedimento è delicato anche per gli stessi pentastellati, che hanno preso la rincorsa sul sentiero accidentato dalla maggioranza.Già martedì ...

Conflitto d’interessi - Berlusconi : “Lega o Consulta fermeranno i 5S - sono spinti da invidia” : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi commenta così l'accelerazione impressa dal M5S sulla legge sul Conflitto d'interessi: "Se non la fermerà la Lega interverrà la Corte costituzionale. Può essere una legge pensata contro Silvio Berlusconi, che fa paura ai 5 Stelle, ma non ne sono affatto preoccupato".Continua a leggere

Conflitto d’interessi - Fattori (M5s) : “Valga anche per Davide Casaleggio - è il fondatore del nuovo movimento con Di Maio” : “La legge sul Conflitto d’interessi voluta dal M5s? Bisogna affrontare la questione non solo per chi ha giornali, ma anche per chi detiene piattaforme web. Noi abbiamo una piattaforma che decide le sorti del Parlamento, detenuta da una Srl privata. Questo Conflitto bisogna risolverlo, è una cosa seria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Elena ...

Conflitto d'interessi - Lega : non siamo i difensori di Silvio Ma attenti a non lasciare la politica solo agli imbecilli : "Il Conflitto di interessi è sicuramente contenuto nel contratto di governo, però ci sono tante altre cose nel contratto che devono avere la priorità come l'autonomia, l'estensione della flat tax, il decreto Sicurezza-bis per sanzionare le ong che fanno i tassisti del mare, dopo... Segui su affaritaliani.it

Conflitto di interessi - Matteo Salvini : “Vediamo la proposta M5S - ma ci sono altre priorità” : Matteo Salvini conferma la disponibilità nel valutare la proposta firmata M5S sul Conflitto di interessi, ma sottolinea come ci siano altre priorità al momento. Inoltre, sebbene il ministro dell'Interno non si dica contrario in linea di principio, ammette la preoccupazione che si possa trattare di una legge ad hoc contro qualcuno.Continua a leggere

"Governo avanti dopo le Europee Conflitto di interessi? Sì ma..." : 'Non sono contrario in linea di principio alla legge sul Conflitto di interessi basta che non sia contro qualcuno in particolare'. Salvini tende la mano al M5s: "Governo avanti" Segui su affaritaliani.it

Elena Fattori : "Anche in M5s c'è un Conflitto d'interessi" : “Decreto sicurezza bis? Mi sembra che ora la linea del M5S sia quella che abbiamo inaugurato io e la mia collega Nugnes, cioè opporsi alle follie salviniane prima che diventino realtà. Mi auguro che Di Maio non si stia opponendo solo perché ora ci sono le europee”. A dirlo Elena Fattori, senatrice del M5S, intervenuta ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano ...

Delrio : Conflitto interessi? Per tutti : 10.05 "Noi domani ripresenteremo la nostra proposta sul Conflitto d'interessi".Dai microfoni di 'L'Italia s'è desta'su Radio Cusano Campus,Graziano Delrio puntualizza: Chiediamo che sia fatto anche con coloro che hanno piattaforme informatiche che trattano dati delle persone "Siamo assolutamente disponibili ad andare avanti su una proposta seria, che -avverte il capogruppo Pd alla Cameranon protegga gli amici degli amici. Se il M5s fosse ...

Conflitto di interessi - M5s presenta tre ddl : niente incarichi a chi ha più di 10 mln di euro : Le altre due proposte prevedono il tetto massimo di due mandati esteso a tutti e la regolamentazione dell'attività di lobbing. Salvini: "Pronti a firmare tutto quello che c'è nel contratto di governo anche se tutti mi chiedono la riduzione delle tasse"

Cosa c'è dietro la 'battaglia navale' tra M5s e Lega sul Conflitto di interessi : Di sicuro da qui alle Europee del 26 maggio sarà una guerra. Per il momento è solo una battaglia navale per vedere come colpire e affondare l'avversario. O, al più, una partita a scacchi. Tutta tattica. Sta di fatto che dopo il “caso Siri” il livello della conflittualità dentro il governo si è improvvisamente impennato. Tra sospetti e reciproche accuse. Così, come segnala il Corriere della Sera, “Ora Palazzo Chigi teme la crisi”. E chi la teme ...

Conflitto di interessi - M5S : «Divieto assoluto per i grandi patrimoni» : M5S rilancia sul Conflitto d'interesse. «Chiederemo di calendarizzare subito della legge», ha spiegato ieri Di Maio. L'accelerazione è stata decisa nei giorni scorsi, con...