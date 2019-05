Concorso 125 figure sanitarie a Bari | il bando scade il 19 maggio alle 23 | 59

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 del 19 aprile 2019 è stato pubblicato undiindetto dall'Azienda Sanitaria Locale della provincia di. Il suddettoil 192019. Si ricercano 125professionali da inserire con differenti mansioni, così come riportate: 30 fisioterapisti, 30 logopedisti, 15 educatori professionali, 10 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 25 ostetriche e 15 posti di assistente sociale. Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti comuni a tutte le posizioni: essere cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea; avere idoneità psicofisica per l'impiego per il quale si concorre; godere dei propri diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali; non essere stati destituiti da un impiego di pubblica amministrazione; essere iscritti al relativo albo ...

