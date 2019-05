Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Si era recata al lavoro come tutte le mattine, non potendo di certo immaginare quello che le sarebbe accaduto di lì a poco. Laura Forni, 41 anni, da tempo insegnava educazione artistica presso la scuola media “Kennedy” di Albavilla, in provincia di. La professoressa, residente nel vicino comune di Tavernerio dove viveva con il marito e un figlio di sei anni, eraal. Lunedì alle otto è regolarmente arrivata nell’istituto, dove alla prima ora l’aspettava una supplenza per la sostituzione di una collega. Proprio durante questa lezione la docente ha inizialmente dettodi non sentirsi bene e poi, all'improvviso, è cadutastudenti rimasti sconvolti. Tuttavia qualcuno dei ragazzi ha avuto il sangue freddo di correre subito dai bidelli per avvisarli deldell’. I soccorsi sono risultati vani, disposta l'autopsia per chiarire le ...

Corriere : Como, malore in classe: morta insegnante 41enne incinta al sesto mese - vincecamaggio : Como, malore in classe davanti agli alunni: muore insegnante incinta al sesto mese - zazoomblog : Como malore in classe: prof incinta al sesto mese muore a 41 anni. Morto anche il bimbo che aveva in grembo -… -