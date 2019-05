Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Antonelli si porta a -1 da Canet! : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Moto3 – A Jerez arriva la prima pole in carriera per Dalla Porta - Suzuki e Vietti completano la prima fila [Classifica] : Il pilota italiano centra la pole position in Moto3 a Jerez, dietro di lui il giapponese Suzuki e l’altro azzurro Vietti Lorenzo Dalla Porta conquista la prima pole position in carriera, il pilota della Leopard Racing ferma il crono sull’1:46.011 precedendo di quattro millesimi il giapponese Suzuki. Grandissima prestazione per l’italiano, che partirà davanti a tutti con l’obiettivo di salire almeno sul ...

Moto3 - GP USA 2019 : risultato e Classifica. Aron Canet trionfa su Masià - Andrea Migno fantastico terzo : Aron Canet ha vinto il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale Moto3 che si è disputata ad Austin. Lo spagnolo, terzo in Qatar all’esordio e dodicesimo due settimane in Argentina, è balzato in testa alla classifica generale alla pari con il connazionale Jaume Masià che oggi ha concluso in seconda posizione dopo aver posto il proprio sigillo a Termas de Rio Hondo. I due iberici hanno approfittato al meglio della caduta del giapponese ...

Moto3 – Tripletta Ktm sul podio di Austin : trionfo per Canet - Migno si mangia le mani [Classifica] : Il Gp delle Americhe nel segno di Aron Canet, il pilota spagnolo vince il terzo round del campionato mondiale di Moto3 Dopo una battaglia all’ultima curva, a tagliare per primo il traguardo del Gp delle Americhe è Aron Canet. Il pilota spagnolo ha vinto il terzo round del campionato mondiale di Moto3, seguito da Jaume Masia e da Andrea Migno, fino all’ultimo in lotta per la prima posizione. Il podio di Austin risulta così ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultato e Classifica gara. Jaime Maisà vince in volata - Tony Arbolino fantastico terzo : Jaime Masià ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale Moto3. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è andata in scena una gara molto spettacolare e incertissima fin sulla linea del traguardo, nel corso dei 21 giri abbiamo assistito a continui sorpassi e cambiamenti in testa tanto che al traguardo sono giunti nove piloti racchiusi in appena otto decimi (e ben quindici in due secondi). Il 18enne spagnolo, scattato dalla pole ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultati e Classifica prove libere 3. McPhee domina e firma il miglior tempo davanti ad Antonelli e Ramirez. Dalla Porta 4° - Fenati 5° : Lo scozzese John McPhee si conferma l’uomo da battere in vista delle qualifiche e stampa il miglior tempo anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, secondo round stagionale del Campionato del Mondo di Moto3. Il centauro del Team Petronas Sprinta Racing ha abbassato di quasi 1″ il proprio miglior crono del venerdì ed ha chiuso in testa le prove libere con un notevole ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultati e Classifica prove libere 2. John McPhee è il migliore nel time-attack - Arbolino è 2° davanti ad Antonelli. 14° Fenati : Lo scozzese John McPhee (Petronas Sprinta Racing) ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, secondo round stagionale del Mondiale Moto3. Il 24enne nativo di Oban si è confermato uno degli specialisti della categoria per il giro secco ed ha firmato un ottimo 1’49″892 proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con gomme nuove alla fine di un turno pomeridiano molto più ...