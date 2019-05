Ci pensano Allanaladin e il Barilotto lusitano a mettere al sicuro il risultato

ilnapolista

(Di martedì 14 maggio 2019) FALLI DA DIETRO – A 36A GIORNATA Marie-Henri Beyle, noto come Stendhal, fu – come si sa – uno scrittore francese. Nell’opera “Roma, Napoli e Firenze” scritta nel 1817, descrisse gli effetti di una particolare patologia psicosomatica, che colse lui, durante una visita alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Dinanzi a tanta bellezza fu colto da vertigini cosi intense e squassanti da costringerlo a fuggire da quel luogo per vincere e sedare quell’emozione. Chissà se la Sindrome di Stendhal, può essere estesa anche al calcio. Fatto sta che la settimana è stata così densa di emozioni pazze da sbatacchiare non poco gli animi degli amanti di questo “mistero senza fine bello”. Ma sì, voglio ricordare anch’io il sommo Brera, quando definiva il calcio parafrasando Gozzano. Le finali europee saranno disputate da quattro squadre extracomunitarie. Tutte inglesi. Addirittura tre su ...

