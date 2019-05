Chi sta pagando la guerra commerciale

Chievo - applausi a Pellissier per l’ultima alla ‘Scala del calcio’ : “E’ stato emozionante” : Una delle ultime bandiere rimaste in Italia, ma che giocherà domenica la sua ultima partita. Sergio Pellissier ha già detto addio al calcio, ieri sera ha giocato la sua ultima partita a San Siro, ricevendo gli applausi dei tifosi nerazzurri al momento del suo ingresso in campo. Emozione unica, come da lui stesso raccontato ai microfoni di Sky nel post partita. Queste le sue parole. “E’ stato emozionante, non me ...

Cardinale sotto inChiesta per il blitz «Un tecnico lo ha aiutato» : L'affondo è di Matteo Salvini: «Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà ci diano un conto corrente - attacca il ministro dell'Interno...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacChi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacChi. Antonelli si porta a -1 da Canet! : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Allarme per la Luna : sta “tremando” per i terremoti e si sta restringendo - “precisamente raggrinzendo come fosse un Chicco d’uva” : La Luna si sta restringendo. Piu’ precisamente sta “raggrinzendo” come se fosse un chicco d’uva, mentre il suo interno si raffredda, causando miglia di “faglie inverse”, che favoriscono la produzione attiva di terremoti. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. I ricercatori hanno progettato un nuovo algoritmo per ri-analizzare i dati sismici ...

Maltempo Puglia : al via l’istruttoria per la riChiesta dello stato di calamità : L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rende noto che e’ stata avviata l’attivita’ istruttoria da parte degli Uffici regionali per verificare i danni riportati alle imprese agricole e agroalimentari ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi calamitosi di aprile e maggio. A valle degli approfondimenti ad oggi in corso, la Regione Puglia provvedera’, ai sensi del ...

Ora Riace fa comodo al Viminale. Salvini condanna Chi censura l'intervento di Lucano alla Sapienza e il questore vieta la manifestazione di ... : Sale la tensione per il seminario del sindaco di Riace Mimmo Lucano , previsto lunedì alla facoltà di Lettere de La Sapienza di Roma. Ad accendere la miccia, i neofascisti di Forza Nuova, guidati da ...

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho Chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

Grande Fratello - puntata questa sera : la De Andrè risChia provvedimenti disciplinari : Sarà una puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello 16 che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:25 su Canale 5. Barbara D'Urso, come sempre, sarà coadiuvata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio e proprio quest'ultimo, sul suo profilo Instagram, ha spoilerato ciò che accadrà nella diretta di oggi 13 maggio. "Ne vedrete delle belle, preparatevi a tutto" scrive il cantante nel post, corredato anche da ...

Expo - Chiesta condanna di 13 mesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per una retrodatazione di due verbali relativi alla commissione aggiudicatrice per non dover rifare la gara e mettere a rischio l'inaugurazione di Expo

Antstream : la piattaforma streaming dedicata ai retrogame Chiude con successo la sua campagna Kickstarter : Antstream è una piattaforma streaming che permetterà di godersi (tramite abbonamento) decine di classici provenienti dagli anni '70, '80 e '90 senza aver bisogno di alcun download o di emulatori (molto spesso non troppo affidabili). Basterà installare l'app, selezionare il gioco e godersi 400 classici (ma la lista è destinata ad ingrandirsi) come Ikari Warriors, Joe & Mac, California Games, Zool e Double Dragon.Come riporta Gamasutra, agli ...

Inter-Chievo - appuntamento a stasera : la gara live su Sky : Si conclude questa sera la 36esima giornata di Serie A con due sfide che hanno un’importanza tutt’altroche da sottovalutare: i primi a scendere in campo alle 19 saranno Bologna e Parma (i padroni di casa hanno la possibilità di conquistare la salvezza matematica), mentre poi seguirà la gara di San Siro tra Inter e Chievo. […] L'articolo Inter-Chievo, appuntamento a stasera: la gara live su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - CecChinato rimonta e conquista il secondo turno. Monfils out a Roma : Venus in difficoltà : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...