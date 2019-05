Che fare quando il mondo è in fiamme? | storie di razzismo dall’altra America

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Cheilè in?: il titolo preso da un vecchio gospel (che in originale suona What You Gonna Do When the World’s on Fire?), l’ultimo documentario di Roberto Minervini, passato in concorso all’ultima Mostra di Venezia, è il nuovo capitolo del percorso che il regista marchigiano ha intrapreso per raccontare lo stato della Louisiana.Italiano di nascita ma cinematograficamente di formazionena, Minervini mutua il suo linguaggio dal cinema diretto di D.A. Pennabeker, col quale ha anche collaborato, e continua, dopo la precedente trilogia sul Texas, una ricerca sconsolata e coerente sull’altro lato dell’(il precedente film si chiamava infatti Lousiana: the other side). Stavolta Minervini racconta la Baton Rouge di oggi, uno dei luoghi più disastrati dell’intero stato, con una forte presenza della comunità di colore rifugiatasi lì da New Orleans dopo ...

