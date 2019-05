Carpi | il presidente Bonacini | “Dopo 11 anni passiamo la mano La città non ha condiviso

calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Ildel, Stefano, annuncia l’addio: “Dopo 11il nostro percorso di esaurisce qui, dopo una retrocessione amarissima. Abbiamo iniziato tra amici, abbiamo fatto un percorso straordinario, una favola che resterà sempre nei nostri cuori. Ma è venuto il momento di passare la”. “Lasciamo una Società sana, ma purtroppo lanon ha assecondato eil nostro progetto. Laha perso una grandissima occasione con la Serie A e la Serie B. Negli ultimi tempi ne ho sentite troppe. Accetto le critiche su centravanti, portieri o altre scelte tecniche sbagliate. Ma quando sento dire che noi soci abbiamo usufruito di risorse delnon lo accetto“. “A chi dice che senza Giuntoli non abbiamo fatto nulla – prosegue– ricordo che abbiamo fatto 38 punti in Serie A e raggiunto una finale ...

CalcioWeb : +++ #CARPI, IL PRESIDENTE #BONACINI LASCIA DOPO 11 ANNI: 'DISPIACE ABBANDONARE DAVANTI A CERTE INFAMATE' +++ - PippoChichi : @tvdellosport @MCriscitiello @Glongari @AlfredoPedulla volete i nomi? non li sapete? Componenti del Consiglio Lega:… - riccardobottoni : @andreatakeapill @Gazzetta_it Io parlo in base a quello che ha detto il nostro presidente. Non avete ancora la TV lì a carpì eh? -