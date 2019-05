ilmessaggero

(Di martedì 14 maggio 2019) L'affondo è di Matteo Salvini: «Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà ci diano un conto corrente - attacca il ministro dell'Interno...

gspazianitesta : RT @ilmessaggeroit: Cardinale sotto inchiesta per il blitz «Un tecnico lo ha aiutato» - ilmessaggeroit : Cardinale sotto inchiesta per il blitz «Un tecnico lo ha aiutato» - aziendalista : RT @editoreruggeri: “Sono pronto a pagare ogni conseguenza” dice il Cardinale elettricista.Lei interpreta al meglio l’execution, non si nas… -