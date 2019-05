Caporalato | sfruttamento braccianti rumeni | misure cautelari e sequestri

Caporalato e sfruttamento - British medical journal : “In sei anni morti 1500 braccianti. 100mila persone nelle tendopoli” : Sono disidratati, soffrono di dolori articolari e polmoniti. Quelle dei braccianti agricoli che lavorano nel nostro Paese sono le malattie da sfruttamento del lavoro nei campi. Quelle che si porta addosso chi piega la schiena guadagnando 12 euro per 8 ore di lavoro. Ci sono veri schiavi dietro i pomodori venduti a basso prezzo che arrivano sulle tavole in qualsiasi periodo dell’anno. Gli schiavi del ‘Belpaese’. Non certo solo africani. Sono ...