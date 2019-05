Cannes inizia con poca Italia e tanto Delon

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Redazione Un solo nostro film in concorso (di Bellocchio) e polemiche sul sessismo di Alain Al via stasera con I morti non muoiono di Jim Jarmusch la 72esima edizione del festival di. Per dieci giorni intensi il grande cinema mondiale sfilerà sulla Croisette, una passerella dove l'è quasi assente: in concorso c'è solo Marco Bellocchio con Il traditore, mentre nella sezione Un Certain Regard c'è La famosa invasione degli orsi in Sicilia, animazione d'autore che trae spunto dal grande Dino Buzzati firmata da Lorenzo Mattotti. Nella sezione parallela della Quinzaine des Reelisateurs, inoltre, c'è Luca Guadagnino con The Staggering Girl, un mediometraggio nel cui cast figurano Alba Rohrwacher, Julianne Moore e Kyle MacLachlan. L'sarà però presente anche in giuria con la regista Alice Rohrwacher. Gli altri giurati sono l'attrice Elle Fanning, Maimouna ...

