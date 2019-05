Camorra | 11 arresti | sequestrati beni per 10 milioni di euro

Nuovo gruppo di Camorra nel Napoletano - 11 arresti e un maxisequestro : Nuovo clan nel Napoletano, arresti e sequestro beni per 10 milioni di euro. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito del medesimo procedimento dal gip di nei confronti di 11 indagati (nove dei quali in carcere, e due ai domiciliari) ritenuti promotori o affiliati o agevolatori di una Nuovo ...

Scacco alla Camorra - sgominato nuovo clan napoletano : 11 arresti tra Napoli e Salerno : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse...

Camorra - 6 arresti della GdF a Salerno : 6.36 La Guardia di Finanza di Salerno e il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico) stanno eseguendo l'arresto di 6 persone accusate di traffico internazionale di droga ed estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso. Durante le indagini sono stati sequestrati 40 chili di cocaina in Olanda e altrettanti di marjuana nella provincia di Padova. I militari stanno eseguendo anche perquisizioni e sequestri di beni per un ...

Napoli - omicidio di Camorra dinanzi a scuola : 7 arresti : Sono state sette le persone arrestate per l’omicidio del 9 aprile scorso avvenuto dinanzi alla scuola Vittorino da Feltre sita a San Giovanni a Teduccio (Napoli). A perdere la vita Luigi Mignano. L’assassinio si è consumato dinanzi al nipotino di quattro anni. Un agguato di camorra che ha portato, come già detto, all’arresto dei sette criminali. Una vittoria resa possibile dalle indagini di Polizia e Carabinieri del quartiere e ...

Camorra : omicidio davanti a scuola a Napoli - arresti : omicidio davanti a scuola a Napoli. E´ in corso una vasta operazione di Polizia e Carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Camorra - agguato davanti ad asilo di Napoli/ 7 arresti : uccisero Luigi Mignano : Camorra, sette persone sono state arrestate nelle scorse ore, ritenute responsabili dell'assassinio di Luigi Mignano dello scorso 9 aprile

Camorra - arresti per l'agguato davanti a una scuola di Napoli - : Operazione di polizia e carabinieri a San Giovanni a Teduccio, il quartiere di cui è originario l'uomo ferito venerdì in una sparatoria . Fermati in 7: considerati gli autori dell'omicidio dello ...

Camorra - arresti per l’agguato davanti a una scuola di Napoli : Camorra, arresti per l’agguato davanti a una scuola di Napoli Operazione di polizia e carabinieri a San Giovanni a Teduccio, il quartiere di cui è originario l’uomo ferito venerdì in una sparatoria . Fermati in 7: considerati gli autori dell’omicidio dello scorso 9 aprile . Altre 5 persone in manette per delitti del 2002 e del ...

Camorra : agguato davanti asilo - arresti : ANSA, - NAPOLI, 4 MAG - E' in corso una vasta operazione di polizia e carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per l'esecuzione ...

Camorra : rifornivano di droga i clan - 22 arresti : I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno dando esecuzione a due misure cautelari emesse dal gip partenopeo a carico di 22 indagati per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti colpiscono un gruppo di broker internazionali che riforniva clan di Napoli e provincia e un sodalizio criminale che gestiva lo spaccio nello storico quartiere Mercato del capoluogo campano.

Camorra - arresti in clan Piccolo-Letizia : 12.54 Operazione della Polizia di Stato di Caserta, sul territorio di Marcianise, per l'esecuzione di 30 ordini di custodia cautelare in carcere su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Tra gli arrestati, legati al clan "Piccolo-Letizia".anche una donna. Le persone coinvolte sono indagate in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il blitz ha impegnato uomini della Polizia di Stato ed ...

Camorra : blitz nel Casertano - 30 arresti clan Piccolo-Letizia : Camorra: blitz, 30 arresti clan Piccolo-Letizia. La Polizia di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.