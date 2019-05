Calcio | il Manchester City rischia l’esclusione dalle Coppe europee per violazione del

oasport

(Di martedì 14 maggio 2019) Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del. I campioni d’Inghilterra delpotrebberore l’esclusionein vista della prossima stagione. Stando a quello che rivela il New York Times, la società inglese non avrebbe rispettato i parametri del Fair Play finanziario e la sanzione potrebbe essere più importante del blocco del mercato. La compagine di Pep Guardiola, infatti, vincitrice in Premier League per la seconda volta consecutiva (la sesta nella storia della formazione di), potrebbe veder vanificati i propri sforzi e non prendere parte alla Champions League dell’anno prossimo. Leggendo le cronache, il club che fa capo allo sceicco Mansour avrebbe aggirato le norme, facendo lievitare le entrate dei contratti di sponsorizzazione. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, si parla di 58 milioni di ...

Rariooo___ : RT @Eurosport_IT: Indiscrezione del New York Times: Manchester City out dalla prossima Champions League per violazioni del fair-play finazi… - aylaf93 : RT @Eurosport_IT: Indiscrezione del New York Times: Manchester City out dalla prossima Champions League per violazioni del fair-play finazi… - fede_200_ : RT @Eurosport_IT: Indiscrezione del New York Times: Manchester City out dalla prossima Champions League per violazioni del fair-play finazi… -