Ben Affleck | che ringrazia l’ex Jennifer Garner | «Mi ha insegnato il significato

Ben Affleck regista e attore in Ghost Army : Ben Affleck continua sul segno di Triple Frontier, ancora militari coinvolti nel suo prossimo progetto, Ghost Army , ma questa volta non si tratta del classico film d'azione. Ben Affleck parteciperà ...

Ben Affleck è di nuovo single - colpa della ex Jennifer Garner? : Ben Affleck è tornato di nuovo single. L’attore avrebbe rotto con Lindsay. Tutta colpa della ex Jennifer Garner? Secondo People, Ben Affleck è tornato di nuovo single dopo aver rotto la relazione con la ormai ex compagna Lindasy. Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato, il sito e alcune fonti invece affermerebbero che i […] L'articolo Ben Affleck è di nuovo single, colpa della ex Jennifer Garner? proviene da ...

Ben Affleck e Lindsay Shookus - nuova rottura : E sono due. Ben Affleck e Lindsay Shookus si sono nuovamente lasciati, dopo essere tornati insieme nel febbraio scorso. Il 46enne attore aveva iniziato a frequentare la 38enne produttrice televisiva nel luglio del 2017, per poi dirle addio nell'agosto del 2018. Entrato ed uscito dalla rehab, Affleck ha deciso di riprovarci a inizio 2019, con tanto di tappeto rosso di coppia per la premiere del film «Triple Frontier», ma evidentemente ...

Joker : il nuovo cinecomic DC prende in giro Ben Affleck? : Voi che dite, sarà stato fatto apposta? Molto probabilmente si tratta di una semplice coincidenza, ma c'è da dire che il team aveva tutti i nomi del mondo da cui scegliere, quindi il fatto che infine ...

La vita in diretta : Francesca Fialdini va nel pallone sul caso Ragusa e Ben Affleck : Il fatto è avvenuto durante la puntata del 15 marzo de La vita in diretta. Francesca Fialdini (41 anni) conduttrice del noto programma Rai, è andata nel pallone ben due volte nel corso dello show. In effetti, la Fialdini in quell'occasione ha mostrato una certa disattenzione su due argomenti: il caso Roberto Ragusa e l'attore di Hollywood Ben Affleck. Quest'ultimo, lo ricordiamo, ha da poco ufficialmente detto addio al ruolo di Batman nelle ...

Triple Frontier : Non fate arrabbiare Ben Affleck e alzate il volume (recensione) : Cast stellare, adrenalina pura e una grande colonna sonora per il film Netflix diretto da J.C. Chandor. Chandor ci aveva già abituato alla musica di qualità all’interno dei suoi film. “All Is Lost - Tutto è perduto”, con Robert Redford, aveva vinto il Golden Globes 2014 come Miglior colonna sonora, ma in Triple Frontier a mantenere il fiato sospeso è il rock e il metal di grande qualità: “Orion” (Metallica 1986); “For whom the bell tolls” ...