Belen Rodriguez e la dedica a Stefano | Fiera di te

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Francesca Ajello In occasione dell'ultima puntata di Made in Sud,ha voluto congratularsi pubblicamente con il su amore ritrovatoDe Martino, facendo una dolcesui social Continua a destare molto interesse la ritrovata unione traDe Martino: dopo le voci di un presunto riavvicinamento, sono stati i diretti interessati, mediante foto e messaggi social, a confermare il ritorno di fiamma, che ha mandato in estasi tutti i fan della coppia. Anche ieri sera, 13 maggio, in occasione dell'ultima puntata stagionale di Made in Sud,ha voluto confermare di essere orgogliosa per il modo in cui il marito ha affrontato la sfida rappresentata dalla conduzione del programma di Raidue, in cui si è fatto valere. A casa come una moglie amorevole a guardarealla fine della puntata della trasmissione condivisa da De ...

foxlifeit : #Belen e Stefano De Martino pronti per il secondo matrimonio! ???? - estela_azul : RT @massidona: Consumatori contro #Belen, #Cecilia #Rodriguez e altre #influencer per #Fitvia: “Attività promozionale non indicata” https:/… - infoitcultura : Su di me, Stefano De Martino: ‘Quando da ragazzo dicevo che mi piaceva Belen Rodriguez’ -