Belen e Stefano | la dedica che infuoca il web | “Fiera di te”

Stefano e Belen - battute sulle seconde nozze a Made in Sud : “Sì - lo voglio” : Stefano De Martino e Belen Rodriguez: secondo matrimonio in arrivo? Il gossip non si frena e battute a Made in Sud Stefano De Martino e Belen Rodriguez: arriva davvero il secondo matrimonio? Il gossip sulla coppia, che è tornata da poco insieme, si fa sempre più insistente tanto che anche a Made in Sud se […] L'articolo Stefano e Belen, battute sulle seconde nozze a Made in Sud: “Sì, lo voglio” proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez - la dedica di Stefano De Martino per la Festa della mamma : Ormai Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo una coppia a tutti gli effetti, anzi una famiglia: nelle ultime ore il ballerino ha scritto su Instagram una dedica a sua moglie in occasione della Festa della mamma.All'interno di una Instagram Stories, De Martino ha scritto "cuore di mamma", mentre la showgirl gioca a letto con il piccolo Santiago, che per il conduttore di Made in Sud pare abbia avuto un ruolo speciale per questo ...

Stefano De Martino - dopo il ritorno con Belen arriva l'offerta dalla Rai : cosa andrà a condurre : Finito 'Made in Sud' per Stefano De Martino è tempo di bilanci, e in una lunga intervista a Il Corriere il ballerino ha parlato della sua nuova esperienza come conduttore e dei suoi programmi lavorativi per il futuro. Alla soglia dei trent'anni Stefano ha ammesso di vivere molto positivamente questo

Stefano De Martino : 'Da giovane soffrivo il gossip - io e Belen Rodriguez diamo speranza' : A pochi giorni dalla conclusione di Made in Sud, Stefano De Martino è stato intervistato da vari siti sulla sua prima vera esperienza da conduttore: il giovane ne ha approfittato per fare un bilancio più che positivo della sua vita, sia professionale che personale. Dopo aver raccontato la grande sofferenza che gli ha dato essere conosciuto principalmente per le sue storie d'amore, il napoletano ha spiegato che oggi dà un peso diverso al gossip: ...

Belen torna con Stefano - Andrea Iannone si fotografa a letto con una mora : Il ricongiungimento ufficiale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è l'unico gossip del quale si stanno occupando i siti in questi giorni: l'ultimo ex fidanzato dell'argentina, infatti, ha catturato l'attenzione dei curiosi con un paio di foto che ha pubblicato su Instagram. Stiamo parlando ovviamente di Andrea Iannone che, dopo qualche mese dalla rottura con la soubrette, sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad una misteriosa mora ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Gli impegni li tengono lontani ma oggi... : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più uniti, innamorati e felici. Il conduttore napoletano si racconta e svela: 'la separazione? Un fallimento'.

Belen Rodriguez - weekend in casa con Stefano : il 'clan' di amici e parenti sembra sparito : sembrano lontanissimi i tempi in cui la casa milanese di Belen Rodriguez era il ritrovo di tutti i suoi amici e parenti: da quando la showgirl è tornata ufficialmente insieme a Stefano De Martino, il via vai nella sua abitazione si è notevolmente ridotto. Lo scorso fine settimana, ad esempio, l'argentina ha trascorso il sabato e la domenica con il marito e Santiago: i tre si sono divertiti a cucinare, a ballare e a guardare la televisione ...

Rinnovo dell’amore tra Belen e Stefano De Martino - rinnovo del Matrimonio in mente… intanto lei scrive : “Te Amo” : L’amore tra Belen e Stefano De Martino è tornato forte come un tempo, la rivista Spy rivela una possibile celebrazione per il rinnovo della loro promessa Belen e Stefano De Martino a Milano si regalano una cena romantica a due al ristorante e pasteggiano con ostriche, pietanze sopraffine, buon vino e dolci spettacolari. L’argentina mostra qualche istante della serata nelle … Continue reading rinnovo dell’amore tra Belen e ...