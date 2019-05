Beautiful | SCOTT CLIFON e ANNIKA NOELLE al Festival tv di Montecarlo

tvsoap

(Di martedì 14 maggio 2019) Ci sarà ancheal prossimodella tv di. Sono stati finalmente confermati i nomi che rappresenteranno la soap americana più vista al mondo alla prestigiosa kermesse ricca di star mondiali. Saranno presenti dal 14 giugno nel Principato di Monaco gli attoriClifton (Liam) e(Hope), coppia del momento nella storie della soap.: anche DENISE RICHARDS aldella tv diConci sarà anche Denise Richards, ex moglie di Charlie Sheen e new entry nella soap nei panni di Shauna Fulton (personaggio ancora inedito in Italia). Pare che quest’anno non saranno previste riprese di scene girate a. Gli attori saranno però coinvolti in attività di promozione e stampa e nei party più esclusivi organizzati in occasione del, giunto alla sua 59^ edizione. Probabilmentee e Denise ne ...