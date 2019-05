Attenzione al virus in arrivo da WhatsApp | basta una chiamata per ritrovarsi lo

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Un difetto nella sicurezza di, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, ha permesso agli hacker di installare spyware sui telefoni. Lo ha annunciato lo compagnia, proprietaria anche di Facebook. La vulnerabilità – riportata per la prima volta dal Financial Times e nata a seguito dell’ultimo aggiornamento di– ha consentito agli hacker di inserire software dannosi sui cellulari attraverso chiamate telefoniche sulla app che viene utilizzata da oltre un miliardo e mezzo di persone in tutto il mondo. “incoraggia le persone ad aggiornare la versione più recente della nostra app, nonché a mantenere aggiornato il sistema operativo, per proteggersi da potenziali attacchi che mirano a compromettere le informazioni archiviate su dispositivi mobili“, ha detto un portavoce in una dichiarazione ad AFP. La società non ha ...

