Atletico Madrid | tifosi da record | superati i 128mila soci

Dybala : Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero interessate - la Juve aspetta le offerte : Paulo Dybala si starebbe allontanando dalla Juventus. Le voci di una sua cessione sono sempre più insistenti e in cima alla fila per l’argentino ci sarebbero Bayern Monaco e Atletico Madrid. Fondamentale per sapere quale sarà il futuro della Joya sarà la decisione sul nuovo allenatore. In settimana Agnelli incontrerà Allegri, le parti sembrano più vicine rispetto a qualche giorno fa, ma non sono escluse sorprese con il sogno Guardiola e ...

Diego Godín saluta l’Atlético Madrid nell’ultimo match al Metropolitano : Diego Godín saluta l’Atlético Madrid nell’ultimo match al Metropolitano Foto del Atlético de Madrid C’era davvero poco in gioco per l’Atlético Madrid nell’ultima partita casalinga di questa stagione. Un’annata cominciata benissimo, sotto migliori auspici, vincendo la supercoppa europea contro gli odiati cugini del Real. Nonostante il gran avvio, però, la rojiblanca ha visto sfumare tutti i principali obiettivi ...

Atletico Madrid - si sente già la mancanza di Godin. Simeone : “Volevamo rimanesse con noi…” : E’ stato per anni uno dei migliori difensori del panorama europeo, facendo le fortune dell’Atletico Madrid e di Diego Simeone. Ma per Godin è arrivato il momento di cambiare aria, è già da tempo un calciatore dell’Inter e dalla prossima stagione esordirà in Serie A. A parlare di lui è il Cholo, ormai suo ex tecnico. Ecco le sue parole. “Volevamo che Diego rimanesse ma alla fine è arrivato alla scelta che ha ...

Pronostico Atletico Madrid vs Siviglia - La Liga 12-05-2019 e Formazioni : La Liga, 37^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Siviglia, domenica 12 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Atletico Madrid-Siviglia, in programma domenica 12 maggio 2019. La Liga è ormai vicina all’ultima curva. Il campionato spagnolo e pronto a chiudere i battenti, non prima di aver definito gli ultimi verdetti ancora in bilico. La corsa per il ...

Napoli-Diego Costa - colpo dall’Atletico Madrid? I dettagli : NAPOLI DIEGO Costa- Dopo una stagione leggermente deludente, il Napoli si prepara a voltare pagina e punta forte già alla prossima annata. Ancelotti ha voglia di un Napoli dal pronto riscatto, sia in campionato, sia in chiave Europea. I partenopei proveranno a migliorare la squadra soprattutto sul fronte mercato. Nelle ultime ore starebbe avanzando l’indiscrezioni […] L'articolo Napoli-Diego Costa, colpo dall’Atletico Madrid? I ...

Diego Godin - addio in lacrime all'Atletico Madrid : perché ora l'Inter può sperare : "Questi sono i miei ultimi giorni all'Atletico". Diego Godin ha ufficializzato la fine della sua lunga esperienza nella file dei Colchoneros. Il 33enne difensore uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato in conferenza stampa e non è riuscito a trattenere l'emozione. "Per me questo no

Atletico Madrid - Godin in lacrime annuncia l’addio [VIDEO] : “Mi sento un po’ nervoso, molto più di quando affronto una partita. Voglio ringraziare tutto l’Atletico Madrid: compagni di squadra, fisioterapisti, staff tecnico, leggende, famiglia e dirigenti. Questi sono i miei ultimi giorni con i colchoneros, le mie ultime due partite. Volevo comunicarvelo io, in prima persona, perché sono un tifoso in più di questa squadra e perché rispetto questa maglia”. Sono le ...

Godin saluta l’Atletico Madrid : “sono i miei ultimi giorni qui - grazie a tutti” : Godin si unirà all’Inter nella prossima stagione, ma prima ha voluto salutare i tifosi dell’Atletico Madrid che lo hanno tanto amato “Mi sento un po’ nervoso, molto più di quando affronto una partita. Voglio ringraziare tutto l’Atletico Madrid: compagni di squadra, fisioterapisti, staff tecnico, leggende, famiglia e dirigenti. Questi sono i miei ultimi giorni coi colchoneros, le mie ultime due partite. Volevo ...

Inter - Godin ha indetto una conferenza stampa per salutare l’Atletico Madrid : Atletico Madrid ai saluti con il difensore centrale Godin che oggi parlerà in conferenza stampa per annunciare l’addio L’Atletico Madrid ha indetto una conferenza stampa per oggi alle ore 13, senza specificare con esattezza l’argomento che si tratterà all’Interno della conferenza. Tutto lascia però presagire che sarà il momento dei saluti tra i Colchoneros e Godin. Il difensore uruguayano annuncerà l’addio al ...

Gazzetta : Napoli su Diego Costa - contatti Giuntoli-Atletico Madrid : Mimmo Malfitano sulla Gazzetta parla della possibilità Diego Costa per rafforzare l’attacco del Napoli. Il giocatore dell’Atletico Madrid piacerebbe agli azzurri e sarebbe tra gli osservati di Giuntoli. Quest’anno Diego Simeone l’ha utilizzato poco: Diego Costa ha messo insieme solo 21 presenze e 5 reti, di cui 2 nelle 16 gare in Liga. Per questo sarebbe disposto a fare un’esperienza in Italia. Il DS contatterà la dirigenza ...

Calciomercato Atletico Madrid - conferenza d'addio di Godin : lo aspetta l'Inter : arrivato il momento dei saluti per Diego Godin , giunto alla fine della sua esperienza con la maglia dell' Atletico Madrid - di cui è capitano. Il difensore uruguaiano infatti, in scadenza di ...

Claudio Pasqualin : “Conte al 50% va alla Roma - Icardi all’Atletico Madrid” : Il procuratore Claudio Pasqualin, ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone‘ su Gr Parlamento, ha parlato del futuro di Conte e non solo. Nel dettaglio, le sue parole sull’ex ct della nazionale: “Conte? In questo momento la Roma è favorita tra tutte le altre pretendenti, che sono le top italiane come l’Inter, ed europee, con il Psg deciso ad arrivare all’obiettivo. Pallotta sembra propenso a fare lo ...

Liga - l’Atletico Madrid crolla con l’Espanyol : L’Atletico Madrid è crollato, in trasferta, contro l’Espanyol. All’RCDE Stadium di Barcellona, i Colchoneros hanno perso per 3-0. Nel primo tempo c’è stata l’autorete di Godin; nella ripresa la doppietta di Iglesias (con secondo sigillo dagli undici metri). RISULTATI 36^ GIORNATA Siviglia – Leganes 0-3 Levante – Rayo Vallecano 4-1 Espanyol – Atletico Madrid 3-0 Alaves – Real Sociedad ...

