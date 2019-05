Astronomia | un “corpo estraneo” stellare nel Gran Carro

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Il suo nome è un complesso codice alfanumerico e la sua composizione chimica la rende differente da tutte le sue ‘colleghe’ presenti nella Via Lattea: si tratta di J1124+4535, una stella che fa parte del(asterismo dell’Orsa Maggiore) ma che, a livello chimico, ha molto in comune con astri situati in galassie nane vicine alla nostra. È quanto afferma uno studio recentemente pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Evidence for the accretion origin of halo stars with an extreme r-process enhancement”); l’indagine, basata sui dati dei telescopi Lamost e Subaru, è stata condotta da un team di astronomi cinesi e giapponesi, coordinati dalla Cas (Chinese Academy of Sciences). J1124+4535 – spiega Global Science – è stata osservata per la prima volta nel 2015 con il telescopio cinese Lamost (Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope) e nel 2017 ne sono ...