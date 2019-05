Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019 Montalbano 23 5% | il Grande Fratello 18 2% Made in

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019 : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al ...

Ascolti Tv Lunedì 13 maggio - il Grande Fratello tra Montalbano e Made in Sud : Ascolti Tv Lunedì 13 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Italia 1 – Star Wars 7 Il risveglio della Forza – milioni e % Rete 4 – Quarta Repubblica – mila e % Tv8 – Creed Nato per combattere ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 maggio 2019 : La D’Urso comanda il lunedì sera social - GF 16 record su record nel Trend Topic : social Auditel 13 maggio 2019: GF 16 comanda il Trend Topic, doppiate la tendenze. Si toccano almeno 400.000 Tweet. Il lunedì sera social rimane saldo nelle mani del Grande Fratello. Il reality condotto da Barbara D’Urso, oltre a essere entrato nel Trend Topic mondiale con (#GF16 e ...

Ascolti tv USA lunedì 6 maggio - The Resident e Man with a Plan in calo con i finali : Ascolti tv USA lunedì 6 maggio Ascolti tv USA lunedì 6 maggio – Nemmeno i finali di stagione creano più l’evento. Il finale di The Resident su Fox cala rispetto alla scorsa settimana fermandosi allo 0.8 di rating con 4.95 milioni con qualche migliaia di spettatori in meno e un decimo di punto di rating. A seguire 911 1.1 nei demo tra i 18-49 anni e 5.8 milioni di spettatori, programma più visto nella pregiata fascia 18-49 insieme a ...

Ascolti tv lunedì 6 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - Par Condicio ha registrato 5.609.000 telespettatori, share 23,26%. Su Rai 2 Made in Sud ha registrato 1.783.000 telespettatori, share 8,37%. Su Rai 3 Report ha registrato 1.653.000 telespettatori, share 6,65%. Su Canale 5 Grande Fratello 16 ha registrato un netto di 3.233.000 telespettatori, share 19,38%. Su Italia 1 Il film Star Wars: Il ritorno dello Jedi ha registrato un ...

Ascolti TV | Lunedì 6 maggio 2019. Montalbano 23.3% - Grande Fratello 19.4% - Made in Sud 8.4% : Il Commissario Montalbano - Par Condicio Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Par Condicio ha conquistato 5.609.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.233.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.783.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Star Wars VI – Il Ritorno dello Jedi ha catturato l’attenzione di 1.009.000 ...

Ascolti Tv Lunedì 6 maggio - Grande Fratello - Montalbano e Made in Sud : Ascolti Tv Lunedì 6 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – Par Condicio – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello – milioni e % Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblica – mila e % Italia 1 – Star Wars Episodio VI – Il ritorno dello Jedi – milioni e % La7 ...

Ascolti tv USA lunedì 29 aprile - male The Fix - Arrow e The Code : Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – L’analisi Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – Serata primaverile lontana dai fasti del passato e che fa male a ABC che dovrà necessariamente riscattarsi la prossima stagione. Senza American Idol sostituito da uno speciale Queen e Adam Lambert Story, che ottiene 5,6 milioni e 0.8 di rating, The Fix crolla a 2,8 milioni con 0.4 di rating record negativo di stagione. Torna a crescere The Resident ...

Ascolti TV | Lunedì 29 aprile 2019. Montalbano 24.2% - Grande Fratello 19.3% - Made in Sud 8.4%. GOT nella notte al 24.5% : Barbara D'Urso e Kikò Nalli nella serata di ieri, Lunedì 29 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Odore della notte ha conquistato 5.644.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.25 – la quarta puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 19.3% di share (Grande Fratello Night di 9 minuti: 1.224.000 – ...

Ascolti Tv Lunedì 28 aprile - la replica di Montalbano 24.2% e il Grande Fratello 19.3% : Ascolti Tv Lunedì 28 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 Il Commissario Montalbano – L’odore della notte – 5.644 milioni e 24.2% Canale 5 – Grande Fratello 16 (21:41-1:25)- 3.201 milioni e 19.3% Rai 2 – Made in Sud – 1.784 milioni e 8.4% Rai 3 – Report – 1.35 milioni e 5.5% Italia 1 – Star Wars Episodio V – L’impero colpisce ancora – 983 mila e 4.3% Rete 4 – ...

Ascolti TV | Lunedì 29 aprile 2019. Montalbano 24.2% - Grande Fratello 19.3% - Made in Sud 8.4% : Barbara D'Urso e Kikò Nalli Nella serata di ieri, Lunedì 29 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Odore della Notte ha conquistato 5.644.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.25 – la quarta puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.784.000 spettatori ...

