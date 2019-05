Ascolti Grande Fratello 16 | Barbara d’Urso al 18% | Montalbano domina

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

Ascolti Tv Lunedì 13 maggio - il Grande Fratello tra Montalbano e Made in Sud : Ascolti Tv Lunedì 13 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Italia 1 – Star Wars 7 Il risveglio della Forza – milioni e % Rete 4 – Quarta Repubblica – mila e % Tv8 – Creed Nato per combattere ...

Ascolti tv - la replica del Commissario Montalbano stravince sul Grande Fratello : Ascolti tv, Prime time Il Commissario Montalbano con una puntata andata in onda la prima volta nel 2005 e più e più volte andata in replica riesce comunque a vincere gli Ascolti. L’episodio trasmesso su Rai1 della fiction con Luca Zingaretti dal titolo Par Condicio ha ottenuto 5.609.000 spettatori e il 23.3% di share. Risultato di fronte la quale nulla ha potuto il Grande Fratello, che su Canale 5 ha registrato 3.233.000 spettatori e il ...

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso si difende da Montalbano : Grande Fratello, Ascolti 6 maggio: Barbara d’Urso oltre il 19% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello 2019, che ha confermato gli ottimi risultati di settimana scorsa. Per il reality show di Canale5 infatti gli Ascolti sono stati questi: 3.233.000 telespettatori e il 19.4% di share. Ancora buoni risultati Auditel per Barbara d’Urso, che anche ieri si è scontrata con il “colosso” ...

Ascolti TV | Lunedì 6 maggio 2019. Montalbano 23.3% - Grande Fratello 19.4% - Made in Sud 8.4% : Il Commissario Montalbano - Par Condicio Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Par Condicio ha conquistato 5.609.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.233.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.783.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Star Wars VI – Il Ritorno dello Jedi ha catturato l’attenzione di 1.009.000 ...

Ascolti Tv Lunedì 6 maggio - Grande Fratello - Montalbano e Made in Sud : Ascolti Tv Lunedì 6 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – Par Condicio – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello – milioni e % Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblica – mila e % Italia 1 – Star Wars Episodio VI – Il ritorno dello Jedi – milioni e % La7 ...

Ascolti tv : Il Commissario Montalbano vince in replica - ma cresce il Grande Fratello 2019 : Ascolti tv, prime time Il Commissario Montalbano continua a vincere e nonostante si trattasse di una puntata della celebre fiction risalente al 2002 (quarta stagione) già ampiamente andata in replica su Rai1. L’episodio con Luca Zingaretti L’odore della notte, trasmesso dal primo canale della Rai, ha infatti conquistato il prime time con 5.644.000 telespettatori e uno share del 24,2%. Secondo gradino del podio, a Grande distanza, per ...

Ascolti Tv 29 aprile 2019 - Montalbano vince anche in replica ma il Grande Fratello lo segue da vicino : Ascolti Tv di lunedì 29 aprile 2019. Montalbano è sempre Montalbano, anche in replica. Ma il Grande Fratello dimostra di non temere il confronto. Su Rai1 la fiction con Luca Zingaretti ha ottenuto una ...

Ascolti TV | Lunedì 29 aprile 2019. Montalbano 24.2% - Grande Fratello 19.3% - Made in Sud 8.4%. GOT nella notte al 24.5% : Barbara D'Urso e Kikò Nalli nella serata di ieri, Lunedì 29 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Odore della notte ha conquistato 5.644.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.25 – la quarta puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 19.3% di share (Grande Fratello Night di 9 minuti: 1.224.000 – ...

Ascolti Grande Fratello : Barbara d’Urso cresce contro Montalbano : Barbara d’Urso non teme Montalbano: crescono gli Ascolti del Grande Fratello 16 Una crescita di oltre 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali per la puntata del Grande Fratello di ieri sera. Il reality condotto da Barbara d’Urso infatti ha totalizzato 3.201.000 telespettatori e il 19.3% di share, in netta crescita rispetto a martedì scorso quando si è scontrata con Simona Ventura e il suo The Voice. Crescita importante che ...

Ascolti Tv Lunedì 28 aprile - la replica di Montalbano 24.2% e il Grande Fratello 19.3% : Ascolti Tv Lunedì 28 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 Il Commissario Montalbano – L’odore della notte – 5.644 milioni e 24.2% Canale 5 – Grande Fratello 16 (21:41-1:25)- 3.201 milioni e 19.3% Rai 2 – Made in Sud – 1.784 milioni e 8.4% Rai 3 – Report – 1.35 milioni e 5.5% Italia 1 – Star Wars Episodio V – L’impero colpisce ancora – 983 mila e 4.3% Rete 4 – ...

Ascolti TV | Lunedì 29 aprile 2019. Montalbano 24.2% - Grande Fratello 19.3% - Made in Sud 8.4% : Barbara D'Urso e Kikò Nalli Nella serata di ieri, Lunedì 29 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Odore della Notte ha conquistato 5.644.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.25 – la quarta puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.784.000 spettatori ...

Ascolti Tv Lunedì 28 aprile - la replica di Montalbano e il Grande Fratello : Ascolti Tv Lunedì 28 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 Il Commissario Montalbano – L’odore della notte – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello 16 – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Rete 4 – Quarta repubblica – milioni e % Italia 1 – Star Wars Episodio V – L’impero colpisce ancora – milioni e % La7 ...

Ascolti tv - la Coppa Italia batte Un amore così grande con Il Volo e la coppia Carrà – De Filippi : La seconda semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina trasmessa da Rai1 ha vinto il prime time del 25 aprile con 4.947.000 telespettatori pari a uno share del 21,5%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio a distanza per il film trasmesso da Canale 5 ‘Un amore così grande‘ con Il Volo che è stato visto da 2.809.000 telespettatori pari a uno share del 12,61%. Terzo posto per viale Mazzini con ‘A raccontare ...