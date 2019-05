Arte | Presidente Ars | ' straordinario Pellegrino | unico siciliano alla Biennale d' arte'

Versiliana 'Un palco per due' : il presidente Benedetti annuncia nuove date per il cArtellone 2019 : Per la danza confermati gli spettacoli già annunciati " Noches de Buenos Aires " con la Tango Rouge Company, 12 luglio,, " La bella addormentata " del Balletto del Sud, 13 agosto, , " Les Italiens de ...

Caso Ghosn - si complica la situazione dell’ex presidente di Renault-Nissan : nuova accusa da pArte di pm giapponesi : L’accusa è legata ai pagamenti per 15 milioni di dollari effettuati da una controllata di Nissan a un distributore dell’Oman, che avrebbe poi trasferito nella disponibilità di Ghosn un terzo di questa somma I pubblici ministeri giapponesi incriminati hanno formalizzato una nuova accusa, per abuso di fiducia, nei confronti dell’ex presidente di Renault-Nissan, Carlos Ghosn, presso il tribunale distrettuale di ...

Calciomercato Inter - presidente Lille : 'La pArtenza di Pépé è certa in estate' : Con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina, l'Inter può iniziare a concentrarsi sulle prossime strategie di mercato, con Marotta e Ausilio che puntano ad approntare una rosa che sia in grado di competere su più fronti. Ivan Perisic quasi certamente lascerà la formazione milanese al termine della stagione e, di conseguenza, la dirigenza sarà chiamata ad acquistare almeno un nuovo esterno offensivo che sia in grado di ...

Umbria - la presidente Marini si dimette : mai fatto pArte di cricche - sono perbene : ... ho il diritto di salvaguardare una comunità civile e politica'. Solo di sfuggita risponde alla domanda più insidiosa: 'No, Zingaretti non mi ha chiesto di dimettermi'. Ma è certo invece che alla sua ...

Juventus - Agnelli ripArte da… Allegri : il presidente bianconero svela il futuro dell’allenatore : L’eliminazione ai quarti di finale di Champions League non costerà cara ad Allegri, che rimarrà allenatore della Juventus anche l’anno prossimo Una serata difficile da mandare giù, la Juventus saluta la Champions League dopo una sconfitta terribile, arrivata contro un Ajax davvero fenomenale. I ragazzi di Ten Hag annichiliscono lo Stadium, eliminando dopo il Real Madrid un’altra delle favorite alla vittoria ...

Roma - non c'è Campos. Il presidente del Lille : 'Non pArte - resta con noi' : Come anticipato nell'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport' , sono basse le possibilità di vedere il portoghese al fianco del diesse Massara. La frenata nelle ultime ore: il Lille - da oltre ...

Tennis - botta e risposta Malagò-Binaghi! “Parole fuori luogo” - tuona il presidente del Coni : “allora tiri fuori le cArte” : Malagò-Binaghi un duello che ha animato la giornata Tennistica che sarebbe dovuta essere di festa per le ottime notizie arrivate dal botteghino degli Internazionali d’Italia “Ho trovato assolutamente fuori luogo le parole di Binaghi in questo contesto“. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha replicato così alle riflessioni del numero uno della FederTennis, Angelo Binaghi, che elogiando la nuova società ‘Sport e ...

Algeria - mArtedì presidente ad interim : 0.00 Il Parlamento algerino si riunirà dopodomani per la nomina formale del presidente ad interim che dovrà condurre il Paese a nuove elezioni dopo le dimissioni di Bouteflika. Lo scrive Cnews. In base alla Costituzione sarà il premier algerino, il 77enne Bensalah, a ricoprire l'interim per un termine massimo di 90 giorni. Entro questo termine dovrà organizzare nuove elezioni presidenziali e rimettere successivamente i propri poteri al ...

"Il presidente dell'Istat al Congresso di Verona? No - grazie" - la Cgil contro la pArtecipazione di Blangiardo all'evento : Sta suscitando polemica la presenza di Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, tra gli ospiti del Congresso delle Famiglie a Verona. A sollevare la questione la Flc-Cgil dell'istituto in un post su Facebook: "L'Istat al Congresso di Verona? No, grazie", si legge. "Abbiamo letto in rete che nel programma del contestatissimo Congresso delle Famiglie di Verona è previsto l'intervento, fra gli altri di Giancarlo Blangiardo', indicato ...