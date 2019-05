Arte | ' I' m the Island' di Domenico Pellegrino | unico siciliano alla Biennale di Venezia

Programmi Tv di MArtedì 14 maggio - su Rai 2 The Voice : Programmi Tv di Martedì 14 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Sei mai stata sulla luna? Rai 2 ore 21:20 The Voice nuova edizione (qui le squadre) Rai 3 ore 21:15 #cartabianca Canale 5 ore 21:40 Pelè Rete 4 ore 21:30 Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a Tv Italia 1 ore 21:25 Colorado La7 ore 21:15 diMartedì Tv8 ore 21:25 Jack Reacher – Punto di non ritorno Nove ore 21:25 Genova – Il giorno più lungo 1a Tv Serie ...

Palinsesto FOX 2019/20 : 9-1-1 e Prodigal Son al lunedì - The Resident e Empire al mArtedì : Palinsesto FOX 2019/20 – tante variazioni, The Resident e Empire al martedì. Prodigal Son e Not Just Me debutteranno in autunno. Palinsesto FOX 2019/20 – FOX è il secondo canale a comunicare il Palinsesto della stagione televisiva 2019/2020 (dopo NBC, che trovi qui). FOX terrà i gli upfronts nel pomeriggio di oggi (in nottata in Italia), lì rilascerà i trailer delle nuove serie tv. Qui trovi tutte le notizie dagli Upfronts 2019 I ...

Un ex sviluppatore di The Last of Us Part II lascia Naughty Dog per entrare a far pArte dello studio di Microsoft The Initiative : L'ex game designer di Naughty Dog e Motive studios, Robert Ryan, è entrato a far Parte dello studio di gioco di Microsoft, The Initiative.Come riportato da Wccftech, Ryan ha recentemente aggiornato la sua pagina Linkedin, che ora afferma di lavorare nello studio di sviluppo come Senior Systems Designer. Durante il suo periodo in Naughty Dog, Ryan ha lavorato a The Last of Us Part II e Uncharted 4 per PlayStation 4 insieme a The Last of Us e ...

Golf - European Tour 2019 : un sorprendente Matthew Jordan in testa al British Masters - buona pArtenza per Lorenzo Gagli : Si è conclusa come da pronostico con un giocatore inglese al comando la prima giornata del Betfred British Masters 2019, storico appuntamento dello European Tour che si svolge questa settimana sul par 72 del Hillside Golf Club di Southport, in Inghilterra. La forza del contingente britannico non è infatti una sorpresa anche se sarebbe stato decisamente complicato immaginare al comando dopo le prime 18 buche il 23enne Matthew Jordan, attualmente ...

Ascolti TV | MArtedì 7 maggio 2019. Basta l’11.6% al film di Rai1 per vincere - The Voice 10.5% (2 - 2 mln) - Le Iene 10.5% (1 - 7 mln). Il Segreto 7.2% (1 - 8 mln) - Floris 7.2% (1 - 5 mln) : The Voice: Gigi D'Alessio Nella serata di ieri, Martedì 7 maggio 2019, su Rai1 il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, al posto della fiction L’Aquila – Grandi Speranze, ha conquistato 2.712.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.29 a 0.00 – la terza ...

Ascolti Tv MArtedì 7 maggio - The Voice e Le Iene tra i film di Rai 1 e Canale 5 : Ascolti Tv Martedì 7 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – La verità vi spiego sull’amore – milioni e % Rai 2 – The Voice nuova edizione (qui le squadre) – milioni e % Rai 3- #cartabianca – milioni e % Canale 5 – Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile – milioni e % Rete 4 – Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a Tv – milioni e % Italia 1 ...

Programmi Tv di MArtedì 7 maggio - The Voice su Rai 2 : Programmi Tv di Martedì 7 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La verità vi spiego sull’amore (N.B.: l’appuntamento con L’Aquila Grandi Speranze è spostato al venerdì su Rai 3) Rai 2 ore 21:20 The Voice nuova edizione (qui le squadre) Rai 3 ore 21:15 #cartabianca Canale 5 ore 21:40 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile Rete 4 ore 21:30 Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a Tv Italia 1 ore ...

Out Of The Hat - il titolo puzzle platformer dello studio indie italiano Not A Number è approdato su KickstArter : Attraverso un comunicato stampa, Not A Number, studio indipendente tutto italiano con sede a Torino, annuncia il suo nuovo gioco Out Of The Hat.Il titolo, un puzzle platformer, è ambientato in un mondo fatto di paure e incubi infantili, ed ispirato dai maestri dell'inconsueto come Tim Burton, Terry Gilliam, HP Lovecraft e molti altri.Seguirete le avventure di una bambina mentre scappa dalle grinfie di un mago malvagio e dal suo circo. In Out Of ...

A Milano pArte la maratona di STEMintheCity : tre giorni di eventi tra Arte e scienza - : arte e scienza dunque, e dove se non a Milano? «Leonardo è venuto a Milano, e ci ha vissuto per vent'anni, perché qui poteva proprio coniugare al meglio arte e scienza», ha detto il sindaco Beppe ...

Città europee più vivibili e meno inquinate con il progetto “SmArter Together” dell’UE : Monaco, Lione, Vienna sono le Città “faro” scelte per il progetto “Smarter Together” finanziato dalla Commissione Europea con quasi 25 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e la congestione del traffico, e aumentare il risparmio energetico, al fine di rendere più vivibili le grandi Città europee. Tutto parte dalla constatazione di fatto che le aree urbane si stanno ...

Domenica 5 maggio a Perugia - con pArtenza dai Giardini Carducci - alle ore 16 - the Nelken line di Pina Bausch : UMWEB, Perugia. Quest'anno ricorrono 10 anni dalla scomparsa di Pina Bausch e tutto il mondo della danza la ricorda più viva e presente che mai. Anche Perugia aderisce all'iniziativa della Pina Bausch ...

Ascolti TV | MArtedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

Ascolti tv USA mArtedì 30 aprile - NCIS il più visto della serata - cresce The Village - stabile Bless This Mess : Ascolti tv USA martedì 30 aprile Ascolti tv USA martedì 30 aprile – CBS torna con episodi inediti e vince la serata sia nei rating 18-49 anni che nel totale del pubblico. Pur avendo un pubblico prettamente adulto, NCIS ne ammassa così tanto che alla fine anche i più giovani lo guardano: ecco così l’1.1 di rating tra i 18-49 anni ma anche gli 11.57 milioni di spettatori. A seguire FBI sembra aver perso spinta con 0.8 di rating in calo ...

Morte shock in The 100 6×01 - la première ripArte dai Bellarke e le solite tensioni (promo 6×02) : The 100 6x01 riparte esattamente dove si era concluso il finale della quinta stagione. Con un rimando al pilot della serie, Clarke e Bellamy guidano una squadra di esplorazione che parte alla scoperta del nuovo pianeta. Il mantra della stagione è "essere persone migliori", dimenticare, riparare gli errori del passato e ricominciare da zero. Facile a dirsi. "Sanctum" è costellato da tensioni e risentimenti vari. Il primo episodio non si ...