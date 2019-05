Antonella Mosetti | Gravissimo che la De André sia ancora al GF

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Luana Rosatosi è espressa duramente nei confronti di Francesca De, ritenendo che la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16 sia inaccettabile dopo tutte le dichiarazioni offensive di cui è stata protagonista La partecipazione di Francesca Deal Grande Fratello 16 continua a far discutere e, dal salotto di Mattino Cinque,ha tuonato contro la gieffina ritenendoche sianella Casa. Accusata di bullismo e razzismo, oltre che di "tradimento" nei confronti del fidanzato, la Deè stata la protagonista – nel bene e nel male – dell’appuntamento del 13 maggio con il GF16. Francesca, che secondo il web avrebbe meritato l’espulsione dalla Casa di Canale 5 per i termini con i quali si è rivolta a Mila Suarez, è stata rimproverata da Barbara d’Urso. Ad intervenire sulla questione è stata, ...

