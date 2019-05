Ancora cori anti-Napoli | la Nord rischia la squalifica

lanotiziasportiva

(Di martedì 14 maggio 2019) Curvaa rischioper i-napoletani durante la partita di ieri sera Inter vs Chievo.Gli ultrà dell’Inter, finiti nelle cronache per gli incidenti di Santo Stefano con i tifosi azzurri e per icontro Koulibaly che hanno portato alla chiusura di San Siro,ieri sera hanno nuovamente preso di mirae i napoletani (domenica l’Inter giocherà al San Paolo).Il coro offensivo e prolungato degli ultrà interisti è partito al via: immediato l’intervento dello speaker per ricordare il rischio sospensione in caso di nuovi episodi di discriminazione territoriale.L’intervento dello speakerSu segnalazione dell’arbitro lo speaker è intervenuto altre due volte, sempre nel primo tempo, per l’uso dei laser sui giocatori. In pieno recupero, altro coro (quello tristemente famoso che tira in ballo il Vesuvio),con fischi di disapprovazione del resto del pubblico.Adesso ...

zazoomblog : La Curva Nord interista è recidiva: ancora cori anti-Napoli - #Curva #interista #recidiva: #ancora… - Boboj29 : Inter-Chievo Ancora cori razzisti verso Napoli ed il Napoli durante la partita ,domenica sera l'Inter , senza segui… - MbCodone : @Probabl61240857 @NicolaFalc1983 Pochi o tanti sempre dementi sono -