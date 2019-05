Amazon Counter | nuovo servizio di ritiro in tutta Italia in migliaia di punti vendita

laragnatelanews

(Di martedì 14 maggio 2019) Il colosso dellaonline continua la sua ascesa acquisendodidove poter recapitate i pacchi e farli ritirare comodamente da chi non può aspetta il corriere direttamente a casa i nel posto di lavoro. Inha scelto come partner per il lancio dila catena di librerie Giunti e iSisalPay e Fermopoint. Per la Gran Bretagna, invece, il partner sarà la nota catena di abbigliamento NEXT. Con l’estensione dia livello europeo,punta a coinvolgere nel progetto attività commerciali di diverse dimensioni. Così da oggi i clientiavranno accesso adidiine nel Regno Unito, numeri che aumenteranno in futuro con l’estensione del network dei partner e deia cuisi affiderà. A partire da oggi, la spedizione presso idiè disponibile per milioni ...

