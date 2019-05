Allarme “Bisfenolo A” nei cartoni delle pizze | “La pericolosa sostanza può provocare

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) La denuncia del Codacons: “Attenzione aidella pizza da asporto, potenzialmente nocivi per milioni di persone, in quanto contenenti un pericoloso agente chimico, il “Bisfenolo A”, un interferente endocrino in grado digravi danni alla salute umana, tra cui tumori, alterazioni metaboliche, difetti alla nascita o all’apparato riproduttivo.” “Il materiale utilizzato per led’asporto – spiega in una nota il Codacons – purtroppo favorisce il rilascio dell’agente chimico, che finisce con il trasferirsi sulla pizza che abitualmente mangiamo. Purtroppo si tratta di un problema già conosciuto dalla letteratura medica e scientifica, ma che pochi consumatori conoscono, così da mettere a repentaglio la propria salute. Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare l’accaduto, in quanto ...