Alessia Fabiani | Ho rifiutato Isola e GF | Passaparola il mio servizio militare al

(Di martedì 14 maggio 2019) La showgirlsi è confessata ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervenedo nella trasmissione "Cosa succede in città" di Emanuela Valente. L'ex letterina, che è apparsa recentemente tra le botole di Caduta Libera per la puntata speciale dedicata alle mamme tv, ha raccontato di essere stata contattata per partecipare ai reality show di Canale 5 dopo l'esperienza alla Fattoria nel 2006, ma di averle offerte per esigenze famigliari e perché poco interessata ad esibire il proprio privato davanti alle telecamere; discorso diverso per quanto riguarda la partecipazione ad altre trasmissioni: Ho partecipato alla Fattoria, ma oggi non rifarei un reality. Innanzitutto perché dovrei lasciare i miei figli per tanto tempo, secondariamente perché è un’esperienza che ho già fatto e poi perché oggi non è il mio primo interesse mettere in piazza la mia vita privata, ...

