Addio De Rossi | Gasparri | “via Pallotta non Daniele”

AS Roma : De Rossi annuncia l’Addio - finisce un’altra epoca : Roma – La carriera in giallorosso di Daniele De Rossi si chiudera’ al termine di questa stagione, nella gara con il Parma all’Olimpico. “Sara’ la fine di un’era”, scrive la Roma su Twitter. La societa’ sul proprio sito ha pubblicato un lungo comunicato dedicato all’addio di ‘Capitan futuro’. Romano, Romanista e cresciuto nel settore giovanile della societa’, De Rossi ha ...

Daniele De Rossi dice Addio alla Roma : La carriera di Daniele De Rossi con la maglia della Roma si chiuderà nel’ultima giornata di questo campionato all’Olimpico contro il Parma. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.“De Rossi, Romano, Romanista e cresciuto nel settore giovanile della Società, ha finora collezionato 615 presenze e 63 reti nei suoi 18 anni in maglia giallorossa e occupa il secondo ...

