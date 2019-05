ABORTO Se il diritto alla vita diventa un' arma come il muro di Trump

Ashley Judd : "Grazie all'ABORTO non ho dovuto condividere la genitorialità con il mio stupratore : difendiamo questo diritto" : "Un aborto mi ha salvata dal dover crescere un bambino con la persona che mi aveva stuprata". Ashley Judd spiega così la sua protesta contro la proposta di legge con cui lo Stato americano della Georgia vuole vietare l'interruzione di gravidanza non appena si sente il battito del feto. L'attrice, tra le prime accusatrici di Harvey Weinstein, ha spiegato le ragioni della sua posizione giovedì 11 aprile al "Women in the World summit" ...

Famiglia - Salvini : “L’Italia ha bisogno di figli - ma il diritto all’ABORTO non si tocca e ognuno può fare l’amore con chi vuole” : “Sono qua a sostenere col sorriso una giornata di festa, il diritto a essere madre, a essere papà e a essere nonni. La necessità dell’Italia di mettere al mondo dei figli“. Così Matteo Salvini, al suo arrivo al Congresso delle famiglie. “Siamo qua non per togliere i diritti, non si tocca niente a nessuno. Non sono in discussione l’aborto o il divorzio, ognuno fa l’amore con chi vuole e va a cena con chi vuole ...

Vittorio Feltri a Lilli Gruber : “Pensa di avere più diritto dei colleghi uomini a parlare di ABORTO. Ma si dimentica che è in menopausa” : Nella puntata di Otto e Mezzo in onda ieri sera su La7 uno degli argomenti trattati è stato l’aborto. Lilli Gruber ha infatti raccontato e commentato, insieme ai suoi ospiti, quanto sta accadendo al Congresso delle famiglie a Verona, dove uno dei gadget regalati è un feto di plastica. In studio c’erano i giornalisti Alessandro De Angelis, Marco Travaglio e Francesco Borgonovo. Ma un altro giornalista, pur non essendo presente, ha ...