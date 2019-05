Zingaretti | PD l' unica alternativa alla Lega

Zingaretti : Pd unica alternativa a Lega : 14.20 "Salvini vuole trasformare le Europee in un referendum su di lui. Lo acconteremo chiamando a raccolta i milioni di italiani che credono in un altro destino per l'Italia fondato sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e non l'odio. E che vogliono difendere l'Europa e la nostra democrazia". Così il segretario del Pd, Zingaretti, rilanciando in vista del voto del 26 maggio. "L'unica alternativa alla Lega siamo noi, non i suoi alleati ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti presenta i candidati del Pd : La nostra lista è l’unica novità : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha presentato la lista unitaria dei candidati alle Elezioni dell'Europarlamento, in cui il suo partito si presenta con Siamo Europei di Carlo Calenda. Vari i temi trattati durante la conferenza stampa, che si è aperta con un attacco al governo gialloverde, responsabile per Zingaretti di aver paralizzato il Paese. "Se è vero come è vero che la democrazia in Italia e in Ue è in pericolo, la ...

"L'unica vera alternativa a Salvini siamo noi". La campagna di Zingaretti - di R. F. Calvo - : Anche perché di una cosa Zingaretti e gli altri dem restano convinti: "Quando cadranno, sarà sull'economia". Nel giorno in cui il costo della benzina sfonda il tetto simbolico dei 2 euro sulle ...

“L'unica vera alternativa a Salvini siamo noi”. La campagna di Zingaretti : Nicola Zingaretti è passato al contrattacco. Negli ultimi giorni il segretario del Pd ha deciso di mettere fine una volta per tutte al gioco tutto interno alla coalizione di governo, di presentarsi insieme come maggioranza e opposizione, come veri e propri "reucci delle sceneggiate". Un gioco che Lega e, soprattutto, Cinquestelle secondo Zingaretti non riusciranno a tenere fino al 26 maggio. "Sono partiti troppo presto", è l'idea ...

Zingaretti lancia la sua campagna di comunicazione - in mezzo alla gente : Nicola Zingaretti lancia la campagna di comunicazione del Pd-SiamoEuropei in vista delle elezioni europee di fine maggio. La campagna sarà on air dal 15 aprile sui principali circuiti delle stazioni italiane con maxiled e impianti fissi cartacei e digitali; metropolitane delle grandi città; poster, impianti speciali e dinamica nei capoluoghi di regione e in tutti i capoluoghi di provincia interessati al voto delle amministrative, ...