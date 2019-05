Volley | play-off Superlega 2019 FINALE Ancora loro | un anno dopo | Perugia e Civitanova

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Stessa spiaggia, stesso mare, stesso Palasport, stesso copione. La Sir Safetye la Lubeper il secondoconsecutivo si giocano lo scudetto al Pala Barton a gara-5. Lo scorsovinsecon un secco 3-0 e, guardando i precedenti della serie, si scopre che non è un risultato a caso.è all’ultimo atto della stagione, gioca nel suo “bunker”, diventato inespugnabile nei-off da due anni a questa parte, il Palasport in cui i perugini hcostruito lefortune e solo questo basta a consegnare alla Sir Safety i galloni della favorita. Leon, Atanasijevic, lo stesso Lanza sono pronti a trasformarsi in eroi invincibili tra le mura amiche, non si sa per quale particolare motivo, visto che è gente abituata a lottare con la stessa efficienza in ogni angolo del mondo ma evidentemente il campionato italiano e i-off sono un mondo a ...

