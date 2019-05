Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali : Se siete clienti Vodafone in questi giorni potreste ricevere dal vostro operatore l'invito ad attivare l'opzione aggiuntiva Giga All Night. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali proviene da TuttoAndroid.

Vodafone non vuole perdere i suoi clienti : ecco le offerte Vodafone Special attivabili dai già clienti : Vodafone è pronta a fare di tutto per non perdere i suoi attuali clienti: ecco le offerte che dovrebbero convincervi a non cambiare operatore

Vodafone Special Minuti 50GB è proposta a 6 - 99 euro ad alcuni ex clienti - sconti anche sul mobile WiFi : Vodafone torna a tentare gli ex clienti con l'offerta Special Minuti 50GB a 6,99 euro, e sconta il contributo iniziale per mobile WiFi.

Vodafone rilancia le offerte Special Minuti 20GB - 30GB e 50GB a partire da 6 euro : Vodafone rilancia le offerte Special Minuti a partire da 6 euro: saranno attivabili in negozio dagli ex clienti, ma i costi cambiano in base al gestore

Vodafone Special Minuti 50GB è tornata - ovviamente solo per gli ex-clienti Vodafone : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB: Minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di Internet 4G a partire da 6,99 euro.

Riparte la campagna winback di Vodafone con la Special Minuti 50GB a partire da 6 - 99 euro al mese : Riparte la campagna winback di Vodafone, che offre ad alcuni ex clienti la Special Minuti 50 Giga a partire da 6,99 euro al mese.

Ecco le offerte Vodafone Special Minuti disponibili dalla prossima settimana e la Shake Remix Unlimited New : Vodafone modifica l'elenco delle offerte della gamma Vodafone Special Minuti disponibili per gli utenti che provengono da altri operatori. Ecco tutti i dettagli