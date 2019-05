Vittorio Veneto | si ritira dalle elezioni comunali il leghista delle frasi choc sui

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Quellerazziste venivano dal passato di Tancredi Sforzin, candidato per la Lega al consiglio comunale di, ma erano troppo forti per non creare uno sconquasso. Infatti, un giorno e mezzo dopo la notizia della denuncia dell’Osservatorio antifascista, il maestro elementare ha gettato la spugna. Hato la candidatura dopo aver preso atto che anche il candidato sindaco Toni Miatto lo aveva scaricato. E ha spiegato: “Quelle affermazioni sono state fatte qualche anno fa, ma mi ritiro per il bene della mia città, per rispetto dei miei compagni di lista e del candidato sindaco”. La sua posizione era indifendibile per chiunque. Infatti, aveva postato (poi cancellandole) espressioni del tipo: “Fanno pulire il Meschio (un fiume che attraversa, ndr) ai negri quando non sono in grado di lavarsi nemmeno le mutande”. E ancora: “I negri del Ceis guardano ...

