Virgin Media British Academy Television Awards | le star dal red carpet

Di Maio su Virgin ia Saba : 'Operazione mediatica? Io ho trovato l'amore' : "Ho trovato l'amore nonostante una vita in cui ho poco tempo per le cose personali". Così, il vicepremier Luigi Di Maio , incalzato dalle domande sulla relazione con Virginia Saba , risponde a Lilli ...

Stadio Roma - Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco di Roma Virginia Raggi e di tutta la Giunta : “Il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, a seguito dell’arresto del Presidente dell’assemblea capitolina On. De Vito, braccio destro della Raggi, preso con le mani nella “marmellata” per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco Virginia Raggi e di tutta la Giunta. Lo Stadio si fa al Colosseo col binocolo! Il ...