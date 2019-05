Vinci Salvini ha un vincitore | Mi sono bastati 40 like Intanto mi

Dove vanno a finire i tuoi dati se giochi a 'Vinci Salvini' : Il ministro dell'Interno lancia il concorso #VinciSalvini, che consentirà a chi interagisce maggiormente con le sue pagine social di prendere un caffè con il leader della Lega. A presentare l'iniziativa è stato quattro giorni fa lo stesso Matteo Salvini che, svestite le uniformi delle forze dell'ordine o le sue celebri felpe, si improvvisa presentatore di quiz televisivi per spiegare le regole e i premi in palio in un video pubblicato sul ...

Europee - ritorna il gioco social "Vinci Salvini" : utenti a rischio privacy : Dopo il successo alle Politiche, la propaganda leghista ripropone il concorso che mette in palio foto, telefonate e incontri con il leader. La tecnica si chiama gamification e serve a incentivare le ...

Lorenzo - il candidato-ragazzino re del VinciSalvini : A guardare la foto dei santini elettorali di Alba, in Piemonte, si fatica a dargli quei 18anni che certifica l'anagrafe. Eppure Lorenzo Barbero ha i requisiti - la maggiore età - per candidarsi al ...

Vinci Salvini - torna il gioco sui social network che permette di incotrare il segretario della Lega : Matteo Salvini lancia la seconda edizione del “Vinci Salvini”, annunciata nei giorni scorsi, dal responsabile della comunicazione della Lega, Luca Morisi. Il concorso social, che ricalca la prima edizione sperimentata in occasione delle elezioni politiche dell’anno scorso, prevede premi per chi è più veloce a mettere ‘like’ sul profilo ufficiale del leader leghista, o interagisce sui canali Twitter e ...

#VinciSalvini : torna il gioco a premi social per i fan del ministro (tra ‘mi piace’ e dati sensibili) : Chi mette più like vince foto, telefonate e incontri riservati con Matteo Salvini. Per farlo bisogna iscriversi tramite...

Torna “Vinci Salvini” - il giochino che riduce la politica a selfie e like : Che i Mi piace, i like, siano ancora l’epicentro delle piattaforme social è fuori discussione. Facebook e compagnia si sono arricchite negli anni di centinaia di funzioni diverse ma alla fine è lì, in uno strumento che in realtà nasce molto prima – già dalle pratiche di marketing degli anni Novanta – che si Torna. Alla profilazione spietata e al massimo coinvolgimento resi possibili da quel pollicione che, nelle diverse piattaforme, prende ...

"Vinci Salvini" - il concorso sui social per i fan : Matteo Salvini, in persona, ha rilanciato un'iniziativa social. Si tratta di un concorso a premi dal nome molto sobrio e nient'affatto da megalomane: il "Vinci Salvini". Questo contest è rivolto ai fan - usare il termine "elettori" sarebbe eccessivo - che sognano di incontrare il Ministro dell'Interno. In palio, infatti, non ci sono gettoni d'oro, mountain bike con il cambio shimano o batterie di pentole con il fondo in acciaio inox 18/10. In ...

Non è uno scherzo il gioco social VinciSalvini : uso lecito dei dati dei partecipanti nell’edizione 2019? : Qualcuno avrà pure pensato ad uno scherzo ma il gioco social VinciSalvini lanciato nella serata di ieri con il corrispettivo sito dedicato VinciSalvini.it è realtà. Per chi si fosse perso (stranamente) la bufera delle ultime ore intorno all'iniziativa del Ministro dell'Interno Matteo Salvini appunto, ecco tutte le informazioni che la riguardano, oltre qualche doveroso approfondimento sulla questione privacy degli utenti che decideranno di ...

Non è uno scherzo il gioco social VinciSalvini : uso lecito dei dati dei partecipanti nell’edizione 2019? : Qualcuno avrà pure pensato ad uno scherzo ma il gioco social VInciSalvini lanciato nella serata di ieri con il corrispettivo sito dedicato VInciSalvini.it è realtà. Per chi si fosse perso (stranamente) la bufera delle ultime ore intorno all'iniziativa del Ministro dell'Interno Matteo Salvini appunto, ecco tutte le informazioni che la riguardano, oltre qualche doveroso approfondimento sulla questione privacy degli utenti che decideranno di ...

Salvini lancia il gioco social “Vinci Salvini” - metti like ai post del ministro e Vinci i premi (VIDEO) : “vinci Salvini” il gioco social che ti permetterà di vincere dei premi Il vicepremier Matteo Salvini ha appena lanciato il gioco a premi sui social: si chiama “vinci Salvini”. Quella che sembra una provocazione, o uno scherzo, non è altro che un ‘contest’ in cui gli utenti che metteranno più ‘mi piace’ sui suoi post … Continue reading Salvini lancia il gioco social “vinci Salvini”, metti like ...

VinciSalvini - così il vicepremier spinge i suoi social - e raccoglie i dati - : Se metti tanti Mi piace alla sua pagina Facebook vinci una telefonata o un incontro con Matteo Salvini . «Più veloce sei più punti accumuli», spiega il vicepremier in un video pubblicato sul social ...

“Gioca e Vinci Salvini”. Il ministro dell’Interno fa la televendita elettorale di sé stesso : “Con la rete Vinciamo in Europa” : Matteo Salvini, anche da ministro dell’Interno, indossa i panni del presentatore televisivo e a distanza di un anno recita nuovamente lo spot per il “gioca e vinci Salvini“. Musica, toni, contenuti. Tutto richiama all’idea dello spot televisivo: si tratta di una gara social su Facebook, Instagram, Twitter tra i sostenitori del leader leghista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Un sistema a punti (in base ai ...

"Vinci Salvini" - leader Lega rilancia il gioco a premi sui social - : La prima edizione Legata alle Politiche del 2018, questa alle Europee. In un video, il ministro spiega le regole: vince chi interagisce di più e velocemente con i suoi post. I premi? La propria foto ...