VIDEO Giro d’Italia 2019 | Highlights e sintesi terza tappa | Viviani declassato dal Var

Giro d’Italia – Elia Viviani vince la terza tappa ma viene declassato : il VIDEO dell’irregolarità in volata dell’azzurro : Elia Viviani ‘sbanda’ contro Moschetti: il campione italiano declassato dopo la vittoria nella terza tappa del Giro d’Italia Elia Viviani sembrava essersi preso la sua rivincita personale, dopo l’errore di ieri in volata che gli ha impedito di trionfare a Fucecchio, tagliando per primo il traguardo, oggi, ad Orbetello. Una gioia, quella del Campione italiano, durata però troppo poco: la giuria, dopo aver analizzato ...

Nunzia De Girolamo conduttrice di Linea Verde? Di Maio critica - lei risponde – VIDEO : Nunzia De Girolamo “Io sono già in tv, per chi non se ne fosse accorto“. Nunzia De Girolamo ci ha preso gusto. Ex Ministro delle Politiche agricole, poi opinionista tv su La7 e concorrente di Ballando con le Stelle, ora l’ex deputata potrebbe addirittura condurre Linea Verde Estate su Rai1. In virtù di cosa, non si sa. L’indiscrezione, circolata nei giorni scorsi, ha suscitato scalpore e reazioni contrariate da parte di ...

Osimo - Salvini prende in giro i contestatori : 'Se stanno male dove vanno?'(VIDEO) : Matteo Salvini in piazza. Un'istantanea che continua a ripetersi e che non manca di suscitare le critiche di quanti accusano il Ministro di stare troppo a lungo lontano dal Viminale. Una scelta precisa del leader della Lega che sa bene quanto, in giro per l'Italia, ci siano migliaia di persone pronte a tributargli l'affetto testimoniato da sondaggi che oggi vedono il Carroccio oltre il 30%. A tanta stima, però, si contrappone anche un vivo ...

Pamela Prati pubblica un VIDEO con Mark Caltagirone su Instagram : «Noi andiamo avanti col cuore» : Pamela Prati e il giallo del matrimonio con Mark Caltagirone. L'ex volto del Bagaglino avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui compare il presunto futuro sposo. L'uomo...

Caso Pamela Prati - a Live! Non è la d'Urso viene mostrata una foto e un VIDEO del presunto Mark Caltagirone. D'Agostino : "Tutto organizzato" (FOTO e VIDEO) : UPDATE 22:54 - Secondo quanto ritenuto dal direttore di Dagospia, Roberto D'Agostino, la foto mostrata a Live! Non è la d'Urso scattata dal paparazzo Maurizio Sorge sarebbe stata organizzata "Perché Sorge e una delle due ragazze dell'agenzia (si riferisce a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr) sono stati beccati il giorno prima a parlare. Ergo, si sono messi d'accordo e hanno tirato fuori questa foto falsa. Caso Pamela Prati, a ...

Marco Caltagirone esiste : Pamela Prati pubblica un VIDEO con lui : Pamela Prati dimostra su instagram che Marco Caltagirone esiste Ormai in Italia non si parla che di questo gossip inerente al matrimonio tra Marco Caltagirone e Pamela Prati. Difatti in tanti hanno dichiarato di credere che queste nozze siano state tutta una montatura architettata dalla showgirl e dalle sue due manager solo per finire nuovamente sui giornali. Ma non è finita qua perchè c’è chi ha anche messo in dubbio l’esistenza di ...

Pamela Prati pubblica un VIDEO con Marco Caltagirone - ma qualcosa non convince : Ieri la notizia dell'annullamento delle nozze previste per l'otto maggio. Da settimane si rincorrono in rumors sulla...

Grande Fratello 16 - Kikò chiama "calamaro" Michael : "Ma non per prendere in giro la malformazione al braccio" (VIDEO) : Michael parla del suo problema alle braccia... e si è aperto con i suoi compagni. #GF16 pic.twitter.com/Vm1pNFaFjm— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Durante la puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello 16, Franco Terlizzi, padre di Michael, è entrato nella casa per esprimere il suo sdegno per il trattamento che avrebbe subito il figlio da parte di alcuni suoi coinquilini. In particolare, Kikò è stato ...

Pamela Prati e Mark Caltagirone non si sposano più - VIDEO : Il compagno della Prati non fa parte del mondo dello spettacolo, i due non sono mai apparsi insieme pubblicamente fino ad ora, ciò ha lasciato pensare a molti che Caltagirone potrebbe non essere ...

Marco Caltagirone : "Matrimonio con Pamela Prati? Stiamo soffrendo tutti. non merita tutto ciò" (VIDEO) : Marco Caltagirone, futuro sposo di Pamela Prati, stasera, è intervenuto telefonicamente a 'Live non è la D'Urso' per tutelare la propria famiglia dal chiacchiericcio mediatico delle ultime settimane. L'imprenditore ha ribadito, una volta per tutte, di essere tutto pronto per il matrimonio che si celebrerà il prossimo 8 maggio:prosegui la letturaMarco Caltagirone: "Matrimonio con Pamela Prati? Stiamo soffrendo tutti. non merita tutto ciò" ...

VIDEO Charles Leclerc - giro veloce nel GP Azerbaijan : il ferrarista strappa il punto di bonus : Charles Leclerc ha siglato il giro veloce in gara nel GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è consolato col punto di bonus visto che non è riuscito ad andare oltre il quinto posto finale complice lo schianto in qualifica che lo ha costretto a rimontare sul tracciato di Baku. Il pilota della Ferrari ha acceso la miccia nella parte iniziale del pomeriggio, è balzato anche al comando del Gran Premio sfruttando le gomme ...

Ritiro Alonso - VIDEO omaggio di Hamilton e Vettel/ F1 GP Abu Dhabi : giro d'onore - burnout e abbracci in pista : Ritiro Alonso, video omaggio Hamilton e Vettel al GP di Abu Dhabi. giro d'onore, burnout e abbracci in pista tra i piloti

Grande Fratello - Michael forse ha bestemmiato : il VIDEO fa il giro dei social : L'ombra di una bestemmia si aggira sulla casa del Grande Fratello. Pochissimi minuti fa ai telespettatori non è passato inosservato un dialogo avvenuto tra Michael e Gaetano Arena. Terlizzi potrebbe aver bestemmiato proprio mentre parlava con l'amico. Il video che proverebbe quanto accaduto sta facendo il giro del web, anche se il dialogo non è completamente chiaro e dunque vi sono molti dubbi sulla vicenda. Molti hanno però percepito ...

Danilo Toninelli a zonzo sullo sterrato in Sicilia : "Fai un bel giro d'orizzonte" - un VIDEO grottesco : Quando c'è di mezzo Danilo Toninelli, il grottesco è sempre in agguato. Anche quando, va detto, nel merito ha pur ragione. Il video che potete vedere è un estratto di una diretta Facebook del ministro delle Infrastrutture grillino, in tour in Sicilia. Un video con cui denuncia lo stato di dissesto d