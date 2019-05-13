romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 15:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 13-05-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDI 13 MAGGIO 2019 ORE 13:20… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO SCALO E MENTANA, IN ENTRAMBE EL DIREIZONI SULLA SALARIA CODE IN PROSSIMITA’ DI MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARICA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA SULLA PRICIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE TRA LAURENTINA E PONTINA, IN INTERNA PROSEGUENDO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO RAGGIUNGIAMO LA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, POI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO RAGGIUNGIAMO LA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, POI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PONTINA E TRA TUSCOLANA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA CASILIAN E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ALTRE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARITAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 7.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE PARTIAMO DALLA CASSIA E DALLA FLAMINIA CODE RISPETTIVAMENTE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO A TOMBA DI NERONE E DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA ALTRE CODE SULLA VIA NOMENTANA E PONTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE 3 KM PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULL’A1 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE Roma NORD DIREZIONE FIRENZE MENTRE IN INGRESSO A Roma CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 18.50 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE 3 KM PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULL’A1 CODE DI 2 KM PER INCIDENTE TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE Roma NORD DIREZIONE FIRENZE MENTRE IN INGRESSO A Roma CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE Roma NORD DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA APPIA E RomaNINA CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SULL’A1 RALLENTAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA UMBRO LAZIALE CODE TRA NARNI E SAN GEMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMIA E SULLA FL8 Roma-NETTUNO PER UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER GRANDINE TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO DELL’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETA IN DIREZIONE Roma INFINE SULLA UMBRO LAZIALE CODE TRA NARNI E SAN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’A24 Roma TERAMO PER INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO TRA TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER L’A24 VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE ...