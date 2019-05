VERSO LE EUROPEE Le condizioni di Mattarella per il voto anticipato

Sondaggi europee - Salvini 'corre' VERSO il voto : chi scende e chi sale : La Lega si conferma favorita in vista del voto del 26 maggio: secondo gli ultimi Sondaggi il Carroccio potrebbe arrivare al...

Elezioni europee 2019 Spagna : Puigdemont VERSO la candidatura : Elezioni europee 2019 Spagna: Puigdemont verso la candidatura Colpo di scena in Spagna a poche settimane dalle Elezioni europee. L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, potrà presentarsi come candidato alla prossima tornata elettorale. Lo ha deciso così la corte suprema – con sede a Madrid – ribaltando la prima decisione del consiglio elettorale. Ricordiamo che attualmente Puigdemont – ...

Di corsa VERSO il voto : il Miglio di Roma sposa la campagna Stavoltavoto.eu per le europee del 26 maggio : Sabato 11 maggio 2019 torna “Il Miglio di Roma”, alla sua IV Edizione Roma – Il Miglio di Roma è la gara di mezzofondo su strada più importante in Italia su questa distanza (1609 metri); è inserita nel calendario nazionale Fidal (certificata Silver Label), gode dei patrocini del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio e da quest’anno anche della collaborazione del Parlamento europeo e della rappresentanza della ...

VERSO LE EUROPEE/ Salini : la battaglia per far avanzare l'Ue della crescita : Ci sono decisioni importanti che il Parlamento europeo può prendere per favorire la crescita economica nei Paesi membri

VERSO LE EUROPEE/ "Il progetto Ue e il coraggio politico che manca" : Mario Mauro è stato vicepresidente dell'europarlamento 2004-2014. In questo testo sostiene le ragioni del progetto europeo

Governo VERSO le Europee - storia di una crisi - illustrata - : I n questa pagina, il racconto in satira della peggior settimana da quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio firmarono quel famoso contratto di Governo. Hanno litigato. Litigano. Litigano di brutto. Ogni ...

VERSO LE EUROPEE/ Così le ideologie sull'Ue cominciano a crollare : Il ministro Moavero ha pronunciato un discorso a Fiesole che permette di capire cos'è successo e sta succedendo in Europa

VERSO le Europee : a Lega 26 seggi (32 - 3%) - 18 a M5s (22 - 3%) : Una Lega che incassa 26 seggi con il 32,3% e 18 a M5s con il 22,3%. E' quanto risulta da una Supermedia AGI/YouTrend 'ad hoc' per le Europee che annette alle stime sulle percentuali quelle dei seggi al Parlamento Europeo. Si tratta di percentuali che differiscono in maniera molto marginale, dal momento che ci sono solo due istituti che hanno diffuso dati separati per il voto politico e quello europeo. Il Pd, secondo le previsioni, si ...

Campagna elettorale a Scandicci : Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista VERSO le Europee : ... la viabilità, l'ambiente e la gestione del territorio, la cultura, il rapporto tra servizi pubblici e privati, l'assenza di una politica per i giovani, i servizi pubblici per gli anziani, ecc. Una ...

VERSO LE EUROPEE/ Le battaglie che l'Italia rischia di perdere : Il 26 maggio rappresenta una data importante per l'Italia, che dovrà affrontare sfide cruciali in Europa, per le quali le servono alleati

Sondaggi Europee - Lega vola VERSO il 37%. M5s in calo al 22 - 3 - Pd indietro al 18 - 7% : Stando alla rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera, il Carroccio continua a guadagnare consenso in vista del voto del 26 maggio. E risulta in testa anche per "fedeltà di voto": l’87% di quanti l'hanno votato alle politiche del 4 marzo intende confermare la scelta. Per gli elettori M5s la percentuale è del 52% e il 18% dice che alle urne preferirà il partito di Salvini. Forza Italia si ferma all'8,7% nonostante l'effetto Berlusconi.--La ...

Centrodestra VERSO le Europee. Toti : 'La coalizione non decolla' : Il governatore della Liguria esclude di abbandonare Forza Italia mentre nel partito crescono le fibrillazioni

VERSO le europee - Di Maio lancia le candidate e FdI si smarca da Lega e Forza Italia per un governo senza M5s : Alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia sul palco Giovanni Toti: 'alle europee voterò Berlusconi, da Forza Italia non mi muovo'

VERSO le europee 2019 - continuiamo a ripassare la storia : il Trattato di Maastricht : Ed è un testo che mostra come la politica sia destinata a cambiare proprio in questi passaggi. Al momento del voto che invita gli Stati membri alla ratifica i favorevoli sono 235, i no 64, gli ...