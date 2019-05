Vela | Europei 470 2019 | regate annullate per troppo vento nella quinta giornata | domani

Vela - Europei Nacra 17 2019 : dominio azzurro nella prima giornata! Tita-Banti al comando con tre vittorie - Bissaro-Frascari secondi : L’azzurro delle acque inglesi è più brillante che mai dopo la prima giornata degli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale che ha preso il via oggi nei pressi di Weymouth, località affacciata sulla costa meridionale della Gran Bretagna. La spedizione italiana ha recitato un ruolo da assoluta protagonista nelle tre regate disputate e può guardare con fiducia al proseguimento della ...

Vela - Europei Finn 2019 : rimandate a domani le prime regate della manifestazione per mancanza di vento : Era in programma quest’oggi la prima giornata di regate dei Campionati Europei Open 2019 della classe olimpica Finn, in programma fino a sabato 18 maggio ad Atene, in Grecia. La numerosa flotta formata da 84 barche dovrà però aspettare un altro giorno prima di cominciare a regatare a causa della mancanza di vento e delle numerose perturbazioni che hanno imperversato sui campi di regata della rassegna continentale valevole anche come evento ...

Vela - Europei 470 2019 : diminuiscono le speranze di qualificazione alla Medal Race per gli equipaggi italiani nella quarta giornata : Prosegue nonostante le difficoltà legate alle condizioni instabili del vento il programma di gara degli Europei 470 2019, importante appuntamento del calendario velistico internazionale che si svolge nelle acque italiane di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, località della costa ligure. nella quarta giornata le imbarcazioni della categoria maschile (aperta da quest’anno anche alle coppie miste) sono state divise in gold fleet e ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Ruggero Tita e Caterina Banti difendono il titolo - grandi speranze per la spedizione azzurra : Si svolgeranno la prossima settimana presso la località inglese di Weymouth, sulla costa meridionale della Gran Bretagna, gli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale e momento fondamentale per testare la condizione in vista della fase più delicata della stagione preolimpica. La competizione vedrà in acqua il meglio della disciplina a livello mondiale, con numerose imbarcazioni non europee che ...

Vela - Europei 470 2019 : proseguono le difficoltà per gli azzurri - condizioni complicate anche nella terza giornata : giornata decisamente complicata presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, dove sono in corso di svolgimento gli Europei 470 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale. Dopo l’annullamento completo delle regate in programma ieri a causa dell’instabilità del vento, le condizioni difficili sono proseguite anche oggi impedendo agli equipaggi di scendere in acqua fino al ...

Vela - Europei 49er 2019 : Omari-Distefano a caccia di conferme dopo l’exploit di Genova - poche speranze di Medal Race al maschile : Mancano ormai tre giorni all’inizio dei Campionati Europei 2019 della classe olimpica 49er, in programma dal 13 al 19 maggio a Weymouth and Portland, in Inghilterra. In questa zona meridionale della Gran Bretagna, affacciata sul canale della Manica, andrà in scena una rassegna continentale di altissimo livello e molto importante nella competizione interna alle varie Nazionali per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I ...

Vela - Europei 470 2019 : seconda giornata completamente annullata per l’instabilità del vento : Dopo una prima giornata regolare e portata a termine con lo svolgimento di tutte le regate previste dal programma, i Campionati Europei 2019 della classe olimpica 470 subiscono il primo forte rallentamento a causa di un day-2 privo di competizione. Le condizioni meteorologiche della costa ligure, caratterizzate da un vento molto instabile sia per direzione che per intensità, hanno costretto gli organizzatori dello Yacht Club Sanremo a rinviare a ...

Vela - Europei 470 2019 : Italia in difficoltà nella prima giornata e fuori dalla top-10 in entrambe le categorie : La prima giornata ufficiale di gare dei Campionati Europei 470 2019 è andata in archivio presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, con il regolare svolgimento delle prime tre prove della manifestazione per le flotte presenti sul campo di regata ligure. L’Italia non ha cominciato nel migliore dei modi la rassegna continentale casalinga, facendo fatica ad eccellere in una flotta di altissimo livello ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione velistica internazionale entrerà definitivamente nel vivo nelle prossime settimane, durante le quali saranno in programma le rassegne continentali delle varie categorie. Da lunedì 13 maggio a domenica 19 maggio ad esempio si svolgeranno gli Europei Nacra 17 2019 presso la località di Weymouth, sulla costa meridionale della Gran Bretagna. La cittadina inglese accoglierà alcuni tra gli interpreti migliori al mondo della disciplina: ...

Vela - Europei 49er 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione della Vela olimpica internazionale è ormai entrata nel vivo nelle ultime settimane con le prime manifestazioni di rilievo ed è arrivato il momento di proiettarci ai prossimi Campionati Europei 2019 di 49er e 49erFX, in programma da lunedì 13 a domenica 19 maggio a Weymouth and Portland, in Inghilterra. In questo distretto britannico, collocato sulla costa meridionale della Gran Bretagna e dunque affacciato sul canale della Manica, i ...

Vela – Conclusa la prima selezione per la qualificazione a Europei e Mondiali della classe Optimist : prima selezione Optimist per Europei e Mondiali, Federica Contardi è terza. Da oggi la squadra multiscafi impegnata a Pescara per il Campionato italiano Hobie Cat Conclusa oggi a Napoli la prima regata di selezione per la qualificazione ai Campionati Europei e Mondiali della classe Optimist. In acqua 140 concorrenti provenienti da tutta Italia che si sono confrontati su un campo di regata difficile per le condizioni meteo variabili e che, ...

Vela - Europei RS : X 2019 : Mattia Camboni delude le aspettative - azzurri lontani dalla lotta per le medaglie : Si sono conclusi nella giornata di sabato gli Europei RS:X 2019 di Vela andati in scena a Palma di Maiorca (Spagna). La rassegna ha visto partecipare i migliori interpreti della disciplina olimpica a livello continentale e ha offerto al pubblico uno spettacolo appassionante nonostante condizioni di vento piuttosto complesse per quasi tutta la settimana. L’Italia si presentava al via con diverse ambizioni di medaglia, ma gli azzurri non ...

Vela - Europei RS : X 2019 : Daniele Benedetti chiude ottavo dopo la Medal Race - splendido argento di Nicolò Renna tra gli youth : Si conclude con un’altra delusione la giornata finale degli Europei RS:X 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico che si è svolto a Palma di Maiorca, in Spagna. Soltanto Daniele Benedetti era riuscito a conquistare l’accesso alle Medal Race in programma oggi, ma il punteggio totalizzato nella fase di qualificazione non era comunque sufficiente per puntare ad una medaglia. L’azzurro ha poi perso ...