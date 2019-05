Usa | è morta Doris Day | conosciuta da tutti come la ' fidanzata d' America'

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'attrice e cantanteDay si è spenta a 97 anni. La notizia è stata riportata dai mediani e confermata dalla sua fondazione. L'artista eradala "d'". La sua è stata indubbiamente una carriera grandiosa. Nata ad Evanston, un sobborgo di Cincinnati, nello Stato dell'Ohio, sin da quando aveva 12 anni iniziò a prendere lezioni di danza e ad esibirsi in via del tutto amatoriale in alcune manifestazioni in coppia con un giovane ballerino di tip-tap, Jerry Doherty. Tutto sembrava procedere per il meglio verso un futuro da danzatrice professionista, quando però nell'ottobre del 1937 rimase gravemente ferita ad una gamba in seguito ad un incidente stradale. A causa di questo triste evento, la giovanedovette rinunciare al suo grande sogno....

rmerlani : I've just posted a new blog: È morta Doris Day, la «fidanzata» d’ America che stregò Hitchcock Aveva 97 anni ed è s… - CostanzaRdO : @aminuscolo Non è sciocco. Io sono andata negli USA a 18 anni e mi sono persa un pezzo di vita di mia madre, che po… - ziacoca : Lei assume quell’aria spavalda che usa da sempre, mentre dentro recita 4 preghiere al contrario e ricambiando il So… -