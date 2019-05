Upfront 2019-20 Fox | arriva il wrestling e le comedy si spostano in midseason L' ultima

Upfront 2019 : la sesta stagione di Empire sarà l’ultima : Upfront 2019: FOX annuncia che la sesta stagione di Empire sarà l’ultima. Ancora nessun piano per il ritorno di Jussie Smollett. FOX ha appena presentato il palinsesto per l’autunno 2019 (lo trovi qui) e insieme ha anche annunciato che la sesta stagione di Empire sarà l’ultima. L’annuncio del rinnovo di Empire era già arrivato due settimane fa, quando il futuro del personaggio di Jussie Smollett era già stato ...

Upfront 2019-20 Fox - ordinato 9-1-1 : Lone Star - spin-off di 9-1-1 : UPDATE 13/05 Dopo le voci di qualche mese fa, la Fox ha ordinato per la prossima stagione televisiva anche 9-1-1: Lone Star, spin-off di 9-1-1. La serie tv avrà come protagonista Rob Lowe e vedrà dietro le quinte i creatori della serie originale, ovvero Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear.Upfront 2019-20 Fox, ordinato Filthy Rich UPDATE 12/05 Alle sei nuove serie tv precedentemente ordinate, la Fox ne aggiunge un'altra, che potrebbe ...

Upfront 2019 : FOX ordina 9-1-1 : Lone Star con Rob Lowe come protagonista : Upfront 2019: FOX ordina la serie tv 9-1-1: Lone Star, spinoff di 9-1-1, con Rob Lowe nei panni del protagonista. FOX è la diretta protagonista dell’ennesima sorpresa di questi Upfronts, che partono ufficialmente oggi (NBC ha già annunciato il palinsesto, e rilasciato i trailer delle nuove serie). In attesa di scoprire il palinsesto, che uscirà in giornata, il canale ha annunciato l’ordine di uno spinoff di 9-1-1 dal titolo 9-1-1: ...

Upfront 2019-20 Nbc : palinsesto quasi invariato - Will & Grace e Manifest in midseason : UPDATE 20:33 La Nbc ha annunciato il palinsesto del prossimo autunno. Poche le novità, per un network che si può vantare di avere il primo posto tra le reti generaliste più seguite. La decisione, quindi, è stata quella di effettuare meno spostamenti possibili e di proseguire su questa strada, introducendo però qualche novità.Debutteranno in autunno, quindi, il legal drama Bluff City Law (il lunedì) e le comedy Perfect Harmony e Sunnyside ...

Upfront 2019 NBC : i trailer delle novità Bluff City Law - Perfect Harmony e Sunnyside : Come ogni anno NBC rilascia i trailer soltanto delle sue serie tv in partenza in autunno, non facendo vedere anche al pubblico le prime immagini delle novità della prossima stagione televisiva. Peccato però che il prossimo autunno negli Stati Uniti debutteranno soltanto tre nuove serie tv di NBC: le comedy Sunnyside e Perfect Harmony e il legal drama Bluff City Law. prosegui la letturaUpfront 2019 NBC: i trailer delle novità Bluff City Law, ...

Upfronts 2019 i trailer NBC : Bluff City Law - Perfect Harmony e Sunnyside : Upfronts 2019 trailer NBC: i trailer delle serie che debutteranno in autunno su NBC: Bluff City Law, Perfect Harmony e Sunnyside. Upfronts 2019 trailer NBC – Dopo aver presentato i palinsesti (che trovi qui), NBC ha anche rilasciato i trailer delle nuove serie tv che debutteranno nella prossima stagione televisiva. NBC quest’anno ha ordinato 4 drama: Bluff City Law, Council of Dads, Lincoln e Zoey’s Extraordinary Playlist. Ai ...

Upfront 2019 : NBC rinnova This is Us per tre stagioni - B99 - e il futuro di The Village e le altre serie. : Upfront 2019: NBC rinnova This Is Us fino alla sesta stagione, che non è detto che sia l’ultima. Il futuro di The Village e le altre serie in bilico. Tutti se lo aspettavano, ma ritardava ad arrivare e il motivo era semplicissimo. Parliamo del rinnovo di This Is Us che non era assolutamente in dubbio, ma NBC stava preparando il grande annuncio. La serie infatti è stata rinnovata per tre stagioni: la quarta, la quinta e la sesta. Qui tutte ...

Upfront 2019-20 Fox - ordinato Filthy Rich : UPDATE 12/05 Alle sei nuove serie tv precedentemente ordinate, la Fox ne aggiunge un'altra, che potrebbe servire a completare il palinsesto del mercoledì, affiancando Empire. Filthy Rich è infatti una "soap drama" ricca di colpi di scena ed intrighi, creata da Tate Taylor ("The Help") e che vede nel cast Kim Cattrall.Upfront 2019-20 Fox, ordinate sei nuove serie tv Anche la Fox scende in campo per gli Upfront prima della settimana di ...

Upfront 2019-20 Nbc : ordinati Lincoln - Perfect Harmony ed Indebted : UPDATE 12/05 A poche ore dall'annuncio ufficiale del palinsesto autunnale, la Nbc sfodera altre tre nuove serie tv, un drama e due comedy. Se le comedy, Perfect Harmony ed Indebted, vedono la presenza da protagonisti rispettivamente di Bradley Whitford e Fran Drescher (che torna in tv dopo La Tata ed Happily Divorced), il drama, Lincoln, si avvale della fonte letteraria de "Il collezionista di ossa" di Jeffery Deaver con protagonista Lincoln ...

Upfront 2019 : ABC ordina Emergence - For Life - United We Fall e altro : Upfront 2019: ABC ruba Emergence a NBC e ordina For Life, United We Fall e The Baker and the Beauty. Upfront 2019. – Dopo aver annunciati quali pilot NON sono stati ordinati, ABC ci ha finalmente comunicato quali sono le serie tv ordinate oltre a mixed-ish e il progetto con Cobie Smulders, già annunciati. E tra questi c’è una novità il canale ha ordinato Emergence, una serie che era tra i pilot di NBC, a cui si aggiungono For Life di ...

Upfront 2019 : FOX ordina Filthy Rich - NBC ordina Lincoln - Indebted e Perfect Harmony : Upfront 2019: FOX ordina Filthy Rich, NBC chiude con gli ultimi ordini: Lincoln, Perfect Harmony e Indebted Upfront 2019 – La corsa agli annunci pre-Upfront non si è ancora fermata, anche se pare si sia arrivati al traguardo ormai. Ieri i canali hanno dato il via libera agli ultimi pilot, quelli che magari Richiedevano più tempo per contrattare con le case di produzione esterne ai canali, o per ultimare gli ultimi dettagli in base alle ...

Upfront 2019-20 ABC : ordinate For Life e United We Fall : Update 11 Maggio ABC ordina due serie prodotte da Sony, con cui già collabora per The Goldbergs e Schooled (entrambe rinnovate secondo il creatore Adam Goldberg), si tratta del drama For Life prodotto da 50 Cent e della comedy multi-camera United We Fall.Tra gli altri pilot rimasti sembra che ABC non dovrebbe ordinare altre comedy mentre tra i drama dovrebbe essere ordinata The Baker and the Beauty prodotta da Universal. Secondo alcune ...

Upfront 2019 : CBS ordina Tommy con Edie Falco - NBC ordina The Kenan Show : Upfront 2019: CBS ordina il poliziesco Tommy con Edie Falco. NBC ordina la comedy The Kenan Show con Kenan Thompson del Saturday Night Live. Upfront 2019. – Il flusso di ordini a serie dei pilot prodotto nei mesi scorsi è ancora in corso. Ieri CBS ha dato il via libera a Tommy, che si aggiunge così alle sette serie tv che già aveva ordinato, che trovate qui. Qui trovi tutte le notizie dagli Upfront 2019 Tommy è un poliziesco, ovviamente, ...