Uomini e Donne | la crisi di Rocco Fredella | Ho perso il lavoro | ho difficoltà

(Di lunedì 13 maggio 2019) Dalle stelle alle stalle,, il cavaliere che abbiamo visto per lungo tempo nel parterre del trono over dinon sta vivendo un buon momento dopo la relazione burrascosa con Gemma Galgani. L'uomo ha lasciato la trasmissione per trovare l'amore fuori dalla tv, ma a quanto pare non è l'unico pensiero che lo attanaglia.Da qualche tempo infattista soffrendo per via di problemi a carattere economico come annuncia in un'intervista concessa al magazine di: Sono in un periodo di fortieconomiche. Hoildi recente e le serate che ho fatto in discoteca e gli eventi a cui sono stato invitato di certo non bastano per vivere. In questo ultimo periodo mi è incominciata a mancare la terra sotto i piedi, sono stato molto male, mi sono sfogato in un pianto liberatorio la scorsa settimana e poi ho deciso di rialzarmi. La...

