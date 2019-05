Una clip in anteprima da John Wick 3 | il film con Keanu Reeves e Halle Berry

Playoff NBA - Williams trascina i Clippers in Una strepitosa rimonta : serie in parità contro gli Warriors - bene anche Philadelphia : Philadelphia76ers e Los Angeles Clippers pareggiano la serie in Gara-2 dei Playoff di NBA: show di Williams e Gallinari contro gli Warriors Sono iniziate nella notte italiana le gara-2 dei Playoff di ...

Playoff NBA – Williams trascina i Clippers in Una strepitosa rimonta : serie in parità contro gli Warriors - bene anche Philadelphia : Philadelphia76ers e Los Angeles Clippers pareggiano la serie in Gara-2 dei Playoff di NBA: show di Williams e Gallinari contro gli Warriors Sono iniziate nella notte italiana le gara-2 dei Playoff di NBA. I Philadelphia 76ers hanno pareggiato i conti aggiudicandosi la sfida contro i Brooklyn Nets per 145-123. I padroni di casa sono stati trascinati alla vittoria dal 23 punti e 10 rimbalzi di Embiid, ben supportato dai 19 punti di Harris. ...

Una clip esclusiva di «Ma cosa ti dice il cervello» : In esclusiva per Vanity Fair la clip di «Ma cosa ti ci dice il cervello», il film diretto da Riccardo Milani, che racconta la storia di Giovanna (Paola Cortellesi) una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, si nasconde però un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali.

“E poi c’è Cattelan” - nella clip compare anche Beppe Sala. Ma il sindaco riserva Una brutta sorpresa alla squadra di Epcc : “La città è infestata dai fantasmi degli ospiti passati da Epcc. Risolvetela ASAP, as soon as possible: insomma, möves!”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha amichevolmente partecipato all’opening di E poi c’è Cattelan, ha invocato l’aiuto dei Guestbusters per salvare Milano dall’invasione dei fantasmi degli ospiti delle scorse edizioni del late show di Sky. nella clip, che ieri sera ha aperto il primo appuntamento ...

Mitsubishi Eclipse Cross - Una settimana con la 2.2 D 4WD Diamond [Day 5] : La protagonista del Diario di Bordo di questa settimana è la Mitsubishi Eclipse Cross nella sua versione più completa, la Diamond. La Suv giapponese è spinta da un 2.2 turbodiesel da 148 CV e 388 Nm, disponibile unicamente in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale permanente S-Awc. In questa versione, la sport utility è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e di toccare una velocità massima di ...

Mitsubishi Eclipse Cross - Una settimana con la 2.2 D 4WD Diamond [Day 4] : La protagonista del Diario di Bordo di questa settimana è la Mitsubishi Eclipse Cross nella sua versione più completa, la Diamond. La Suv giapponese è spinta da un 2.2 turbodiesel da 148 CV e 388 Nm, disponibile unicamente in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale permanente S-Awc. In questa versione, la sport utility è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e di toccare una velocità massima di ...

Una clip spiega le animazioni di Spider-Man : Un nuovo universo : Ha convinto la critica, è andato bene al botteghino e si è portato a casa tantissimi premi, incluso l’Oscar per il miglior film d’animazione: un successo su tutti i fronti per Spider-Man: Un nuovo universo. Oltre alla novità della trama, con la storia di Miles Morales che con i superpoteri si trasforma nell’Uomo Ragno afro-ispanico, a colpire il pubblico è stata la tecnica grafica innovativa delle animazioni, voluta dai registi Peter Ramsey, ...

Mitsubishi Eclipse Cross - Una settimana con la 2.2 D 4WD Diamond [Day 3] : La protagonista del Diario di Bordo di questa settimana è la Mitsubishi Eclipse Cross nella sua versione più completa, la Diamond. La Suv giapponese è spinta da un 2.2 turbodiesel da 148 CV e 388 Nm, disponibile unicamente in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale permanente S-Awc. In questa versione, la sport utility è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e di toccare una velocità massima di ...

Una nuova clip italiana di After - il film di Jenny Gage : Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, Tiffin,, un ...

Mitsubishi Eclipse Cross - Una settimana con la 2.2 D 4WD Diamond : La protagonista del Diario di Bordo di questa settimana è la Mitsubishi Eclipse Cross nella sua versione più completa, la Diamond. La Suv giapponese è spinta da un 2.2 turbodiesel da 148 CV e 388 Nm, disponibile unicamente in abbinamento al cambio automatico Cvt e alla trazione integrale permanente S-Awc. In questa versione, la sport utility è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e di toccare una velocità massima di 193 km/h: il ...

Un minuto di insulti a Matteo Salvini in Una clip - lui la pubblica e risponde (VIDEO) : Il successo di Matteo Salvini ha due facce, un successo che lo fa essere il politico più seguito sui social in Europa, sostenuto da milioni di followers che lo incensano per il suo operato. Un consenso che, secondo i sondaggi, continua a crescere, ma che naturalmente presuppone l'esistenza di altri gruppi dei cittadini che, quantomeno, non lo apprezzano. E' una schiera a cui appartengono tanti personaggi, sia dal mondo della politica che da ...

Avengers : Endgame - Una nuova clip con scene inedite : http://www.youtube.com/watch?v=KCSNFZKbhZE Si avvicina il 25 aprile, ovvero la data in cui nelle sale italiane arriverà Avengers: Endgame, il film che chiuderà una prima importante fase del Marvel Cinematic Universe durata più di dieci anni. Mentre ancora poco si sa di come si articolerà la trama della nuova pellicola, negli Stati Uniti, per celebrare l’inizio delle prevendite dei biglietti nelle sale, è stata rilasciata una nuova clip ...

Una clip esclusiva di Noi - il film di Jordan Peele sull’incubo degli alter ego : Uguale identico ma cattivo, orrido e pericoloso. È l’essenza del doppelgänger (termine tedesco che sta per doppio, o sosia), il concetto attorno al quale Jordan Peele ha creato la sceneggiatura e curato la regia di Us, che in italiano diventa Noi, a sottolineare l’antitesi tra l’originale e la copia. Al centro dell’intreccio c’è l’incubo di una famiglia la cui vacanza estiva viene sconvolta da un altro nucleo famigliare, composto da cloni mossi ...