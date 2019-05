Un po’ d’Italia in finale di Europa League | arbitrerà il nostro Rocchi

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Gianlucaladitra Chelsea e Arsenal del prossimo 29 maggio a Baku Sarà l’italiano Gianlucal’arbitro delladitra Chelsea e Arsenal, in programma mercoledì 29 maggio a Baku. Lo ha annunciato oggi la Uefa. PEr il 45enne direttore di gara di Firenze, internazionale dal 2008, sarà la primain carriera in. Per ladi Baku,sarà assistito dai connazionali Filippo Meli e Lorenzo Manganelli mentre il quarto uomo sarà Daniele Orsato. La squadra del Var sarà guidata da Massimiliano Irrati, con il supporto di Marco Guida, Szymon Marciniak, e Pawel Sokolnicki. (Spr/AdnKronos)L'articolo Un po’ d’Italia indiilSPORTFAIR.

