optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il tour diha fatto tappa ad Ancona. Il Pala Rossini sold out ha account il cantautorap per un nuove evento della sua tournée che segue il rilascio del disco Colpa delle favole, la sua terza fatica discografica ancora al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti della settimana in Italia.Il concerto diad Ancona ètodi Corinaldo, 6 persone che hanno perso la vita al locale Lanterna Azzurra mentre spettavano l'inizio di un altro concerto, quello di Sfera Ebbasta. Un momento entro di gioia e di spensieratezza si è trasformato in una strage ed alcune delleera fan di. Proprio nei giorni a ridosso del tragico evento di Sfera Ebbasta stavano acquistando i biglietti per il concerto diad Ancona, un concerto al quale non hanno mai preso parte.Il cantautore,rtato dagli amici della sua fan, ha accolto l'invito a ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ultimo dedica una canzone alle vittime di Corinado, le sue parole ai familiari: “Siamo tutti con voi” (video) https://t.c… - OptiMagazine : Ultimo dedica una canzone alle vittime di Corinado, le sue parole ai familiari: “Siamo tutti con voi” (video) - iocercote___ : RT @AnconaToday: Ultimo fa sognare Ancona, dedica speciale per i familiari delle vittime di Corinaldo -